Mit mehr als 3,5 Promille intus mit dem Auto in Otterstadt unterwegs

Otterstadt. Mit mehr als drei Promille Alkohol ist Blut ist ein Autofahrer am Mittwochabend in Otterstadt unterwegs gewesen. Nach Angaben der Polizei unterzogen den 50-Jährigen in der Welfenstraße einer Verkehrskontrolle. Da der Mann einen alkoholisierten Eindruck machte wurde ihm ein freiwilliger Atemalkoholtest angeboten. Dieser ergab einen Wert 3,59 Promille. Der 50-Jährige teilte gegenüber den Beamten mit, dass er kurz vor Fahrtantritt noch Alkohol konsumiert habe. Auf der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

