Mann fährt auf A5 bei Weinheim in Stauende und wird lebensgefährlich verletzt

Weinheim. Ein Fahrer ist bei einem schweren Unfall bei Weinheim am Donnerstagabend schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war ein 56-jähriger LKW-Fahrer auf der A 5 in nördlicher Richtung unterwegs, als er auf Höhe des Weinheimer Kreuzes gegen 22.43 Uhr verkehrsbedingt abbremsen musste. Vor ihm hatte sich ein Stau gebildet, er schaltete den Warnblinker ein. Hinter ihm fuhr ein 54-jähriger Sprinterbus-Fahrer mit Anhänger, der das Stauende zu spät bemerkte – er fuhr ihm fast ungebremst auf.

Beim Aufprall wurde sein Führerhaus unter den Auflieger gedrückt. Die Feuerwehr barg den Verletzten, der mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die A 5 war in Richtung Norden sechseinhalb Stunden voll gesperrt. Der Verkehr wurde über die Parallelfahrbahn am Weinheimer Kreuz an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Der Sachschaden beträgt laut Polizei rund 45 000 Euro.