Grünes Licht für Maifeld Derby 2021: Tickets verfügbar

Mannheim. Ab sofort können Tickets für das 10. Maifeld Derby gekauft werden. Wie der Veranstalter am Donnerstagmittag mitteilte, erlaubt die neue Corona-Verordnung eine sichere Planung des Festivals unter Einhaltung der 3G Regel. Das Maifeld Derby findet am ersten Septemberwochenende vom 3. bis 5. September statt. Es wird zwei Bühnen geben, auf denen insgesamt 34 Künstlerinnen und Künstler auftreten werden. Besucher können sich ihren Platz frei wählen und dürfen am Platz tanzen.

Tickets sind ab 35 Euro online erhältlich unter www.maifeld-derby.de/shop.