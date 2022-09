Germersheim. Die Polizei Germersheim hat am Donnerstagabend Laserkontrollen in der Josef-Probst-Straße in Germersheim durchgeführt. Wie die Polizei mitteilte, waren bei erlaubten 50 km/h sieben Fahrzeugführer zu schnell unterwegs. Die höchste gefahrene Geschwindigkeit betrug dabei 75 km/h.

