Einbruch in Supermarkt in Dossenheim - Zeugen gesucht

Dossenheim. Unbekannte sind am Sonntag gegen 3 Uhr in die Vorräume eines Supermarktes in der Gewerbestraße in Dossenheim eingebrochen. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden im Wert von ungefähr 10.000 Euro, wie die Polizei mitteilt.

Mit einer Leiter kletterten die Einbrecher über eine rund sieben Meter hohe Mauer im Bereich der Warenanlieferung. Im Ladeninneren versuchten die Einbrecher einen Geldautomaten aufzubrechen, was ihnen nicht gelang. Vermutlich aufgrund des ausgelösten Alarms flüchteten die Täter ohne Diebesgut.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0621/ 1744444.