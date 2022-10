Speyer. Bislang unbekannte Täter sind zwischen dem 25.09 und dem 28.09 gewaltsam in die Dreifaltigkeitskirche in Speyer eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, hebelten die Täter die Eingangstür der Kirche auf und drangen so in das Kirchengebäude ein. Im Innern wurden Schränke und Spendendosen aufgebrochen und daraus ein unbekannter Geldbetrag entwendet. Der entstandene Sachschaden ist noch unklar.

Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Rufnummer 06232/137-0 entgegen.