Brennendes Fahrzeug auf A6 in Mannheim - Fahrspuren wieder befahrbar

Mannheim. Aufgrund eines brennenden Fahrzeuges ist am Mittwochmittag die A6 in Fahrtrichtung Heilbronn voll gesperrt gewesen. Nach ersten Angaben der Polizei geriet gegen 12.45 Uhr zwischen dem Autobahnkreuz Viernheim und dem Autobahnkreuz Mannheim (Höhe Mannheim-Vogelstang) ein Fahrzeug aus bisher unbekannter Ursache in Brand. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Verletzt wurde niemand. Der linke und mittlere Fahrstreifen war nach Polizeiangaben gegen 13.30 Uhr wieder befahrbar. Der rechte Fahrstreifen in Fahrtrichtung Heilbronn blieb zunächst bis zum Abtransport des ausgebrannten BMWs gesperrt.