Heidelberg. In einem Steinmetzbetrieb in Heidelberg ist am Sonntagnachmittag aus noch unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben eines Mitarbeiters vor Ort konnten die rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr den Brand in der Straße "Im Bosseldorn" im Stadtteil Rohrbach schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Näheres ist nicht bekannt.

