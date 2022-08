Bahnstreckensperrung zwischen Neustadt und Kaiserslautern - SEV an Wochenenden

Rhein-Neckar. Der Streckenabschnitt zwischen Kaiserslautern und Neustadt wird ab 5. August an Wochenenden gesperrt, es kommt zu Fahrplanänderungen und Ersatzverkehren mit Bussen. Wie die DB Regio AG mitteilt, dauern die Sperrungen am Wochenende bis 29. August an. Wegen Gleiserneuerungsarbeiten ist die Zugstrecke von jeweils Freitag, 20.15 Uhr, bis Montag, 4.30 Uhr gesperrt. Für die Linien S1 1 (Homburg (Saar) Hbf – Mannheim Hbf - Osterburken), S 2 (Kaiserslautern Hbf – Mannheim - Mosbach), RE 1 (Koblenz Hbf – Mannheim Hbf) und RE 6 (Kaiserslautern Hbf - Neustadt (Weinstr) – Karlsruhe Hbf) sowie einzelne S-Bahnen der Linien S 3 (Germersheim – Karlsruhe Hbf) und S 44 (Ludwigshafen (Rhein) Hbf – BASF) wird ein Schienenersatzverkehr per Bus eingerichtet.

Zu zusätzlichen Einschränkungen im Ersatzverkehr kommt es laut DB Regio am Sonntag, 7. August. Dort findet in Lambrecht(Pfalz) der Kerweumzug statt. Die Straße ist dort ab circa 15 Uhr gesperrt. Die Schienenersatzverkehrfahrten fallen von Richtung Neustadt ab 14.27 Uhr bis 14.57 Uhr und von Richtung Kaiserslautern ab 15.07 Uhr bis 15.39 Uhr aus.

