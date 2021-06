Auto überschlägt sich auf der A5 - drei Verletzte

Weinheim. Ein Auto hat sich am Donnerstagabend auf der A5 bei Weinheim überschlagen. Auf Anfrage bei der Polizei am späten Abend hieß es, dass sich drei Personen leicht verletzten und in Krankenhäuser eingeliefert wurden. Das Auto war bei dem Unfall, der sich kurz vor der Anschlussstelle Hirschberg ereignet hatte, auf dem Dach gelandet.

AdUnit urban-intext1

Unfall bei Weinheim Drei Verletze nach Überschlag auf A5 6 Bilder Mehr erfahren

Wegen der Arbeiten am Unfallort war der rechte Fahrstreifen in Richtung Heidelberg zeitweise gesperrt.

Weitere Informationen wie etwa zum Unfallhergang oder der Schadenshöhe lagen zunächst nicht vor.