Ladenburg. Zu Verkehrsbehinderungen kommt es am Donnerstagmittag auf der A 5 in Richtung Frankfurt nach einem Unfall in Höhe der Anschlussstelle Ladenburg, der rechte Fahrstreifen ist gesperrt. Nach ersten Angaben eines Mitarbeiters vor Ort soll ein Fahrzeug beim Auffahren auf die Autobahn auf nasser Fahrbahn ins Schleudern gekommen und in einen auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Lkw gerutscht sein. Derzeit gehe man von zwei Verletzten aus. Näheres ist nicht bekannt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1