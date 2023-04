Ausfall von Ampelanlage in Mannheim - Unfall verursacht

Mannheim. Durch den Ausfall einer Ampelanlage ist es am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Mannheim gekommen. Wie die Polizei mitteilte, bog eine 54-jährige Autofahrerin von der Poststraße nach rechts in die Waldstraße ab. Da die Ampelanlage zu diesem Zeitpunkt außer Betrieb war, galt ersatzweise die Vorfahrtsregelung durch Verkehrszeichen. Nach bisherigem Stand dürfte die 54-jährige die Vorfahrt eines 59-jährigen Mazda-Fahrers missachtet haben. Durch die Kollision der Fahrzeuge im Einmündungsbereich entstand ein Blechschaden in Höhe von 9 000 Euro.

