Alles zum bundesweiten Warnstreik am Montag

Region. Der Nahverkehr in der Metropolregion wird am heutigen Montag, 27. März, nahezu komplett ausfallen. Am großen Warnstreiktag, zu dem die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG gemeinsam aufgerufen haben, beteiligen sich auch die Beschäftigten der Rhein-Neckar-Verkehr.

Somit bleiben Busse und Bahnen in Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg erneut in den Depots. Auch die S-Bahnen werden nicht fahren, ebenso nicht die Busse der Busverkehr Rhein-Neckar, einer Tochtergesellschaft der Bahn.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1