A61 bei Dannstadt: Mittelfinger bringt Drogenkonsum am Steuer ans Licht

Dannstadt. Ein demonstrativ gezeigter Mittelfinger hat am Freitag einen Drogenkonsum ans Licht gebracht. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein Transporter auf der A61 Richtung Süden an einer Streife am Autobahnkreuz Mutterstadt vorbei. Der Beifahrer zeigte seinen Mittelfinger in Richtung der Beamten, die darauf beschlossen, das Fahrzeug auf der Rastanlage Dannstadt zu kontrollieren. Bei dem Beifahrer konnte ein erheblicher Alkoholwert nachgewiesen werden, während ein Drogentest bei dem Fahrer positiv reagierte. Gegen beide Männer wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Blaulicht 16-Jähriger leistet in Edenkoben Widerstand gegen Polizeibeamte Mehr erfahren Serie Leichtathletik Anspruchsvolle Technik Mehr erfahren