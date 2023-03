19-Jährige bei Autounfall in Ludwigshafen leicht verletzt

Ludwigshafen. Eine 19-jährige Autofahrerin ist am Montagabend in Ludwigshafen an der Kreuzung Mörikestraße/Adolf-Diesterweg-Straße bei einem Autounfall leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kollidierte die 19-Jährige gegen 20.30 Uhr mit dem Pkw einer 48-Jährigen. Dabei wurde ihr Fahrzeug von der Fahrbahn geschoben und prallte gegen eine Gartenmauer. An den Autos entstand ein Schaden von etwa 25 000 Euro. Auch die Mauer wurde beschädigt, eine Schadenshöhe wird derzeit ermittelt. Die 19-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

