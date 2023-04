Vorleistung für Chinesen

Zum Thema Klimapolitik:

Ohne Edelmetalle und Seltene Erden keine Energiewende! In der medialen Öffentlichkeit scheint anzukommen, dass Herr Habeck ein hartgesottener Ideologe ist, der die Quadratur des Kreises versuchen muss, um sein Wahlhabitat zu pflegen. Mit einem fast kindlichen Habitus trägt er, von der Realität erzwungene Entscheidungen, die nicht den grünen Vorstellungen entsprechen, mit Verständnis einfordernder Haltung vor. Ein schauspielerisch begabter Mann, der sich, um gestalten zu können, die Politik als Spielfeld ausgesucht hat. Erstaunlich ist die Tatsache, dass die Bürger diesem Meister der kompromisslosen „Schalmeienklänge“ nichts entgegensetzt.

Handlungsbedarf wird zumindest in der westlichen Welt nicht bestritten. Das grüne Hardcore-Vorgehen erinnert mich sehr an die Zeit in der Pandemie und ist mit gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Verwerfungen verbunden, jetzt, so muss befürchtet werden, mit nicht wiedergutzumachendem Verlust an Technik und Wohlstand. Als wäre es nicht genug, dass die Physik von Wind- und Sonnenenergie nicht grünen Vorstellungen folgt, muss unser Organisator des Umbaus sich auch vor Despoten verbeugen, da nur sie die fehlenden, aber unbedingt erforderlichen Edelmetalle und Seltenen Erden liefern können.

Wer hat errechnet, wie viel CO2 bei unserer sportlichen Umweltrettung entsteht und wie viel wir von dem, unbedingt lebenswichtigen, Gas netto einsparen können? Wer setzt diese Einsparungen in ein aussagefähiges globales Verhältnis? Wir können uns auch die Frage stellen, warum wir durch unsere Einsparungen, zum Beispiel den größten CO2- Erzeuger nicht dazu animieren werden, seinen Weg zur Weltmacht energieeffizienter umzusetzen. Der Vorleistung westlicher Nationen können sich Chinesen und andere sicher sein. Die zur Zeit schmelzenden Gletscher erinnern uns daran, dass im hohen Mittelalter in Südschweden Wein angebaut wurde und noch etwas früher auf Grönland teilweise auskömmliche Lebensgrundlagen bestanden.