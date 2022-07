Von Hund und Katz’

Zum Artikel „Kitz gerissen – Appell an die Vernunft“ vom 5. Juli:

Ein heißes Thema im „MM“: auf der Titelseite ein kurzer Artikel und ein Kommentar sowie ein Riesenbericht auf der Hauptseite Mannheim. Es ist sicher schlimm, wenn Hunde freies Wild jagen und angreifen. Und dann ist da noch ein Artikel auf der Seite „Metropolregion“, eigentlich zu dem gleichen Thema, nur dass hier das jagende Tier eine Katze ist und das Opfer „nur“ ein Vogel. Wo ist der Unterschied in diesen beiden Fällen? Vor allem in der Aufmerksamkeit, das Reh ist groß und wird gefunden, in der Presse ist von mehreren hundert Fällen pro Jahr die Rede.

Und bei Katze und Vogel? Wer findet schon einen gejagten Vogel? Und ist das einen Zeitungsartikel wert? Ich gehe davon aus, dass die Fälle ein Vielfaches sind. Was würde es bedeuten, wenn alle Hundehalter ihre Tiere einfach frei herumlaufen ließen, wie es für Katzenhalter üblich ist?

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Naturschutz Durst treibt Igel ins Freie Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Tiere Katzenjammer in Walldorf - Halter wehren sich gegen Ausgangsverbot Mehr erfahren

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3AMNiOj