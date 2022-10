Auch an die Rentner denken

Zum Thema Buga-Eintrittspreise:

Die Rentner sind mal wieder total „vergessen“ worden, was die Eintrittspreise zur Buga betrifft. Bei der Abstimmung unter der Mannheimer Bevölkerung haben etwa gleich viele für und gegen (wegen der immensen Kosten) eine Buga in Mannheim abgestimmt. Überall gibt es Vergünstigungen beim Eintritt für Rentner, zum Beispiel Luisenpark, Maimarkt, Kunsthalle und so weiter. Denn mit dem Eintritt von 28 Euro pro Person ist es ja oft nicht getan, wenn man alles anschauen will und die Gondelbahn über den Neckar auch erleben möchte. Der Hunger stellt sich da ganz bestimmt ein. Um alles zu besichtigen und zu verarbeiten, braucht man bestimmt zwei Tage. Und dafür sind dann 43 Euro zu bezahlen, aber das müssen zwei aufeinanderfolgende Tage sein. Und das Ganze dann für zwei Personen! Ich denke an die derzeitige Situation, wo alles teurer wird und viele nicht wissen, wie sie über die Runden kommen. Da wird sich der eine oder andere genau überlegen, für was er sein Geld ausgeben kann. Sehr schade, dass von unserer Stadtverwaltung niemand auf die Idee kam, Preise auch für Rentner anzubieten. Ja, es wird sicher viel geboten, die Kosten für diese Ausstellung sind immens. Ob noch ein Umdenken seitens der Ausstellungsleitung geschieht? Es sind ja noch einige Monate bis zur Eröffnung.