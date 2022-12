Von Drohnenflügen bis Reportagen: Unsere 7 besten Videos des Jahres

Mannheim. Das Jahr 2022 war für uns auch ein spannendes Video-Jahr. Wir haben für Euch die Folgen des Hitzesommers aufgenommen und spannende Fragen zur Mannheimer Bordell-Gasse verfolgt. Hier findet ihr unsere Highlights

Lupinenstraße - die Geschichte der Mannheimer Bordellgasse

Was wird aus der Mannheimer Bordell-Gasse Lupinenstraße? Dieser Frage ging unsere Reporterin Waltraud Kirsch-Mayer im Juli 2022 nach. Ein Investor hatte nach eigenen Angaben in der „Neunzehnten“ – wie die Lupinenstraße auch genannt wird – Wohnraum schaffen wollen. Die Straße ist seit 1961 erklärtes Sperrgebiet für Prostitution. Über ihre historische Bedeutung liegen aber kaum Informationen vor – bis jetzt.

Geschichte der Lupinenstraße Der Volksmund nennt sie "die Neunzehnte". Jetzt wird die Geschichte der Mannheimer Lupinenstraße erforscht. Eine Doktorarbeit soll die Historie der Bordellgasse beleuchten. © malix

Niedrigwasser am Rhein in Mannheim

Nach dem ersten Schneefall im Dezember scheint die Hitze des diesjährigen Rekordsommers in unserer Erinnerung ganz weit weg zu sein. Doch die Bilder vom Niedrigwasser am Rhein in Mannheim und der Region bleiben unvergessen. Mehr als 1.300 unserer Nutzerinnen und Nutzer haben unsere Drohnenaufnahmen gesehen.

Drohnenvideo: So wenig Wasser führt der Rhein in Mannheim und der Region Der Altrhein bei Lampertheim führt kaum noch Wasser, und auch in Mannheim werden die Folgen der Hitze deutlich. Unsere Drohnenaufnahmen zeigen das Niedrigwasser am Rhein in der Region. © zinke

Mannheims 11. September

Am 11. September erinnern sich viele Mannheimerinnen und Mannheimer nicht nur an die schrecklichen Terroranschläge in den USA, sondern auch an eine Katastrophe in der Quadratestadt. 46 Menschen waren bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen. Das Unglück jährte sich dieses Jahr zum 40. Mal.

Wie Augenzeugen und Angehörige Mannheims Katastrophe 1982 erlebten Iris Tusche hat am 11. September 1982 in Mannheim ihren Mann verloren. 46 Menschen kamen beim Hubschrauberabsturz ums Leben. Volker Dressler begleitete den Einsatz damals als Pressesprecher der Polizei © sophia gehr

Das umstrittenste Sportereignis der Welt

Die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Sie war das wohl umstrittenste Sportereignis der letzten Jahre. Das war Eure Meinung zum Turnier.

Umfrage in der Innenstadt: Wie stehen die Mannheimer zur WM in Katar? Ab Sonntag rollt in Katar der Ball, die Fußball-WM 2022 beginnt. Doch Vorfreude kommt in Deutschland kaum auf. Wir haben uns in der Mannheimer Innenstadt umgehört und wollten wissen, wie die Mannheimer zur WM stehen © malix

Erste Einblicke in die neuen Bahnen

Mannheim und die Region bekommen neue Straßenbahnen. Im August hatte die RNV Interessierten bereits erste Einblicke gewährt. Wie die neue Bahn aussieht, wollten mehr als 1.200 „MM“-Leserinnen und -Leser wissen. Sie alle haben sich unser Video angeschaut.

Mit der Videokamera durch die neue RNV-Straßenbahn Achtzig neue Züge hat die RNV bestellt. Wir haben uns die Rhein-Neckar-Tram angeschaut. Ab wann und wo sie auf den Schienen der Region fährt, verrät Projektleiter Ehemann © gehr

Rathaus-Center-Abriss sorgt für Existenzängste

In Ludwigshafen hat uns vor allem ein Thema 2022 beschäftigt: Der Abriss des Rathaus-Centers. Vor Beginn der Bauarbeiten hatten wir uns im Januar vor Ort umgehört. Passanten bedauerten das Vorhaben, unter den umliegenden Händlern dominierten große Existenzängste.

Rathaus-Center-Abriss: "Seit die Tür zu ist, ist das Geschäft kaputt" Menschen in Ludwigshafen schauen mit Bedauern und Skepsis dem Abriss des Rathaus-Centers entgegen. Händler in unmittelbarer Umgebung der künftigen Großbaustelle sorgen sich um ihre Existenz. Wir haben uns vor Ort umgehört © schramm

Erklärvideo: Die wichtigsten Eishockey-Regeln

In diesem Jahr gingen unsere ersten Erklärvideos online. Wir wollten Euch Nachhilfe in Sachen Eishockey geben. Und wer eignet sich als Lehrer besser als Ex-Adler und ehemaliger Nationalspieler Christoph Ullmann? Genau, niemand!