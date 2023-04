Entdecken Sie die Welt des Reisens

Die unberührte Natur erkunden und genießen, während man gleichzeitig körperlich aktiv bleibt? Mit den sorgfältig geplanten Wanderreisen von SCHMIDT Omnibusreisen sind Sie damit auf dem richtigen Pfad. Eine Wanderreise bietet die einmalige Möglichkeit, abwechslungsreiche Landschaften zu entdecken - von malerischen Bergpfaden und Wäldern bis hin zu beeindruckenden Küsten und Flussufern. Sie ermöglicht es, neue Orte zu entdecken, Menschen kennenzulernen und eine unbeschreibliche Verbindung zur Natur aufzubauen. Abschalten vom Alltag und dabei pure Natur sowie die Ruhe genießen zu können, war noch nie so einfach.

Für jeden das passende Angebot

Bei allen Wanderreisen werden Sie von geprüften Wanderführern begleitet und können somit die atemberaubendsten Landschaften entdecken. Den Nationalpark Cinque Terre an der italienischen Riviera zu Fuß erkunden oder regionale Schmankerln im Pitztal nach einem langen Wandertag genießen? Mit SCHMIDT Omnibusreisen kein Problem. Geeignet sind die Wanderungen für alle Altersgruppen und Erfahrungslevel. Egal ob als Alleinreisender oder in der Gruppe - eine Wanderreise mit SCHMIDT Omnibusreisen wird zum unvergesslichen Abenteuer in der Natur.

Alle aktuellen Wanderreisen finden Sie hier:

