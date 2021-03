  Leichte Bewegung, Entspannung oder Sport?

Eine Pflegesituation ist eine große Herausforderung und eine besondere Belastung für den Körper, den Geist und die Seele. Umso wichtiger ist die richtige Erholung (Rekonvaleszenz), denn nur wenn man sich selbst um das eigene Wohl kümmert, hat man wieder genug Kraft, sich um sich selbst zu kümmern. Hier sind ein paar Ideen, was Sie tun können, um Ihre Batterien wieder aufzuladen.

AdUnit urban-intext1

Die Erkenntnisse einer pflegenden Angehörigen - Frau G. erläutert ihre Sicht der Dinge

Es ist alles erlaubt was Spaß macht, denn der Spaß kommt in einer Pflegesituation oftmals leider zu kurz. Doch besonders die Pflegenden erreichen irgendwann (früher oder später) einen Punkt, an dem sie nicht mehr können. Sowohl psychisch als auch physisch sind Grenzen oft erreicht.

Was gibt es für Möglichkeiten, um sich wieder in die Balance zu bringen? Ich war eine Zeitlang auf der Suche nach dem 'richtigen' Tool für mich, nach einer Betätigung, die ich in der Auszeit machen kann.

AdUnit urban-intext2

Der eine joggt, der andere braucht Erholung für den Geist

Ich bin lange Zeit gejoggt, konnte aber zwischenzeitlich aus gesundheitlichen Gründen meinem Lieblingssport nicht mehr nachgehen. Das war richtig hart, denn nur wenn ich lief, konnte ich mich auspowern und erfuhr irgendwann mal den 'Flow' - einen Punkt, an dem ich meinen Gedanken freien Lauf ließ und mich nichts mehr belastete. Also war ich auf der Suche nach etwas anderem, das diesen Sport ersetzen konnte. Die Abendakademie in Mannheim hat hier ein ausgezeichnetes Angebot und ist zudem nicht teuer. Natürlich ist das der Fall für alle Volkshochschulen. Ich belegte beispielsweise einen Schnupperkurs quer durch alle möglichen Arten von Entspannungsangeboten, wie:

Feldenkrais

QiGong

Meditation (gibt's ganz viele verschiedene - muss man ausprobieren)

Taiji

Autogenes Training

Progressive Muskelentspannung nach Jacobson

AdUnit urban-intext3

Es gibt neben diesen Entspannungsmethoden Pilates, Yoga, Rückenschule und vieles mehr. Nicht zu vergessen: Ihre Kranken- bzw. Pflegekasse. Viele Kassen haben Angebote für die Entlastung und Regeneration von pflegenden Angehörigen entwickelt. Zudem werden diese bezuschusst und bei solchen Kursen lernen Sie auch 'Gleichgesinnte' kennen. Sie dürfen eines nicht vergessen: Die jetzige Pandemiesituation hat auch sein Gutes, denn nie zuvor hatten wir so viele digitale Angebote wie jetzt. Und das kommt besonders den Menschen zugute, die ans Haus gebunden sind.

AdUnit urban-intext4

Keine Ausrede – es gibt für jeden Geldbeutel und jeden Menschen etwas!

Kurzum: Es gibt für jeden etwas. Es gibt ebenfalls tolle Kurse zum Mitmachen auf Youtube oder laden Sie sich ein oder zwei Freunde ein, die mit Ihnen zuhause ein wenig Gymnastik machen. Jetzt, wenn es wieder in den Frühling geht und Sie einen Garten haben sollten, kann man sich gut nach draußen verlagern. Glauben Sie mir: Es gibt immer eine Möglichkeit und gemeinsam ist es umso besser, da Sie von den anderen angespornt werden, ihre sozialen Kontakte stärken und am sozialen Leben teilhaben können.

Finden Sie bitte keine Ausrede, um sich vor Bewegung oder Entspannung zu 'drücken' oder das berühmte Sofa der Bewegung vorzuziehen. Glauben Sie mir: Sich nur hinzusetzen und sich vom Fernsehen berieseln zu lassen ist für ein paar Mal okay, aber es wird Ihnen auf Dauer keine Energie geben. Meditation oder Muskelentspannung ist um ein Vielfaches sinnvoller und Sie werden merken, dass es Ihnen danach viel besser und einiges schneller von der Hand geht. Die Gedanken werden in ebenfalls in positivere und ruhigere Bahnen gelenkt.

Ich wünsche Ihnen viel Freude in Ihrer Auszeit und genießen Sie die Zeit mit Ihnen selbst. Lernen Sie den Moment zu leben und sich daran zu erfreuen.

Es grüßt Sie herzlichst – Ihre Waltraud Gehrig