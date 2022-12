Versanstaltungstipps: Die letzten Kultur-Termine des Jahres

„Ballet Revolución“-Show bringt kubanische Tanzleidenschaft in Mannheimer Rosengarten

Mannheim. Von kubanischer Tanzleidenschaft befeuert, begibt sich das BB-Promotion-Winterfestival im Mannheimer Rosengarten auf seine Zielgerade: Von Donnerstag bis Samstag, 29. bis 31. Dezember, ist dort abschließend die Show „Ballet Revolución“ mit drei Vorstellungen zu Gast. „Weltweit elektrisiert die explosive Tanzperformance aus Kuba mit ihrer unvergleichlichen tänzerischen Perfektion und immer neuen aufregenden Choreografien hunderttausende von Zuschauern“, verrät die Vorankündigung zur Produktion, in der die kubanischen Tänzerinnen und Tänzer von einer siebenköpfigen Liveband mit aktuellen Hits aus Pop, R&B und Hip-Hop begleitet werden. Karten für die Show am Donnerstag und Freitag (Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr) kosten zwischen 54,90 und 84,90 Euro, ermäßigt zwischen 30,50 und 45,50 Euro bei eventim.de. Tickets für Samstag – los geht es da schon um 19 Uhr - kosten zwischen 49,90 und 89,90 bzw. ermäßigt zwischen 27,90 und 47,90 Euro.

Tickets: www.shop.tickets-direkt.de

Königliches Heimorgel-Spiel mit Mambo Kurt im Weinheimer Café Central

Weinheim. Hoher Heimorgel-Besuch in Weinheim: Der „King of Alleinunterhaltung“, alias Mambo Kurt, hält zum Jahresausklang einmal mehr im Café Central Hof. Am Donnerstag, 29. Dezember, bringt er dort ab 20 Uhr sein magisches Tasteninstrument in Stellung, auf dem Mambo populäre Stücke aus allen stilistischen Himmelrichtungen in etwas ganz Eigenes verwandelt: in herrlich ausgelassene und jede Genre-Vorstellung zerstäubende Unterhaltung. In diesem Sinne heißt es am Donnerstag dann wieder: „Spiel, Heimorgel, spiel!“ Karten kosten an der Abendkasse 18 Euro, im Webshop 16,50 Euro.

Karten: www.cafecentral.de

Konzertshow „Let The Sunshine In“ lässt Hippie-Songs im Capitol erstrahlen

Mannheim. Dass einem auch im tiefen Winter die Sonne ins Herz scheinen kann, zeigt die Konzertshow „Let The Sunshine In“, mit der das Ensemble und die Band des Mannheimer Capitol am Donnerstag, 29. Dezember, 20 Uhr, das ehemalige Lichtspielhaus im Glanz der Flower-Power-Zeit erstrahlen lässt. Die Eigenproduktion steht in der Nachfolge des Konzertformats „Here Comes The Sun“, mit dem das Capitol vor über zehn Jahren den „Sommer der Liebe“ feierte. Fünf Jahre später gab es dann eine Neuauflage („Here Comes The Sun Again“). Und auch dieses Mal werden dabei die Songs der Hippie-Generation in einem farbenfrohen Bühnensetting zu hören sein. Als Gast ist die Sängerin und Musikerin Anne Haigis mit von der Partie. Karten kosten an der Kasse 34 oder 39 Euro, ermäßigt 30 oder 35 Euro. Im Webshop sind Tickets zum Normaltarif für 36,50 oder 41,50 Euro verfügbar (zum Selbstausdrucken).

Infos: www.capitol-mannheim.de

Mannheimer Schatzkistl zeigt Kult-Komödie „Dinner for one ... wie alles begann“

Mannheim. Alles hat eine Vorgeschichte. Die eines gewissen, nicht ganz unbekannten Silvester-Sketches erzählt die Komödie „Dinner for one ... wie alles begann“, die am Donnerstag und Freitag, 29. und 30. Dezember, jeweils um 20 Uhr wieder im Mannheimer Musikkabarett Schatzkistl zu sehen ist. Ein angesehener Theaterregisseur richtet darin ein Vorsprechen für die Rollen der Miss Sophie und des Butlers James aus „Dinner for One“ ab - wozu indes das Katastrophen-Duo Elvira und Klaus erscheint, das sich bald eine ungestüme Profilierungsschlacht liefert. Regina Steegmüller, Gunter Möckel und Tom Hartmann spielen in dem Stück nach dem Buch von Volker Heymann, die Regie führt Jürg Hummel. Tickets kosten 21,50 Euro (ggf. plus Gebühr). Die Tickethotline hat die Rufnummer 0621/3367333. Online waren zuletzt keine Karten mehr für die beiden Vorstellungen der Kult-Komödie verfügbar. Gänzlich ausverkauft ist die Silvestergala mit Musikkabarettistin Anna Krämer, die das Schatzkistl am 31. Dezember ausrichtet.

Details zum Stück: www.schatzkistl.de

Klapsmühl' am Rathaus präsentiert Loriot-Klassiker

Mannheim. Seit bald einem Vierteljahrhundert zeigt das Ensemble der Mannheimer Klapsmühl’ am Rathaus zwischen Weihnachten und Neujahr das Beste aus dem Werk des großen Humoristen Loriots. Und so sorgen Josefin Lössl, Gerhard Pappe, Wolfgang Schmitter und Hans Georg Sütsch auch heuer wieder - am Donnerstag und Freitag, 29. und 30. Dezember, jeweils um 20 Uhr - für ein Wiedersehen mit den Herren im Bad, dem Vertreterbesuch, dem Lottogewinner, der Liebe im Büro und vielen anderen Loriot-Klassikern. Der Eintritt kostet am Donnerstag 20 Euro, ermäßigt 15 Euro, am Freitag 22 bzw. 17 Euro. Karten gibt es unter 0621/22488 oder per E-Mail an info@klapsmuehl.eu. Online sind Tickets (zum Selbstausdrucken) zum Preis von 24,10 Euro, ermäßigt für 18,60 Euro erhältlich (30. Dezember: 27,80 bzw. 20,80 Euro).

Klapsmühl'-Link: www.klapsmuehl.eu

Pfalzbau-Bühnen führen „3 Musketiere – Das Musical“ mit Jugendlichen auf

Ludwigshafen. In den kommenden Tagen werden in Ludwigshafen wieder munter die Degenklingen gekreuzt, wenn das Junge Musical der Pfalzbau Bühnen von Donnerstag bis Sonntag, 29. Dezember bis 1. Januar, bei vier Aufführungen „3 Musketiere – Das Musical“ zeigt. Iris Limbarth inszeniert das Stück von Rob Bolland und Ferdi Bolland mit Jugendlichen aus Ludwigshafen und der Region, die musikalische Leitung hat Frank Bangert. „Mit eindrucksvollen Fechtszenen, ergreifenden Balladen, historisch anmutenden Kostümen und beeindruckenden Choreographien bietet die Inszenierung spannende Unterhaltung für alle Altersgruppen“, schreibt das Theater über die Produktion. Die Eintrittskarten kosten zwischen 17 und 29 Euro (ermäßigt zwischen 9,50 und 15,50 Euro Euro), im Familienpaket zwischen 39 und 77 Euro. Die Vorstellungen beginnen jeweils um 19.30 Uhr, am Sonntag schon um 18 Uhr. Kartenbestellungen sind per E-Mail an pfalzbau.theaterkasse@ludwigshafen.de oder telefonisch unter der Rufnummer 0621/5042558 möglich.

Zum Stück: www.theater-im-pfalzbau.de

Trailer „3 Musketiere“, Theater im Pfalzbau:

Filmmusikkonzerte bringen „Harry Potter“- und „Der Herr der Ringe“-Klänge in Ludwigshafener Pfalzbau

Ludwigshafen. Im Konzertsaal des Ludwigshafener Pfalzbaus bieten sich Filmfans am Donnerstag, 29. Dezember, gleich zwei Gelegenheiten, Blockbuster-Soundtracks live zu hören. Den Auftakt bestreitet um 16 Uhr „The Magical Music of Harry Potter“, ein Konzert, bei dem das London Philharmonic & Symphonic Film Orchestra das „musikalisch Beste aus allen Harry Potter Filmen und dem Musical“ präsentiert. Weiter geht es um 20 Uhr mit „Der Herr der Ringe & Der Hobbit - Das Konzert“, in der die Musik der Tolkien-Verfilmungen zu Gehör gebracht wird. Tickets für die beiden Veranstaltungen von Star Entertainment kosten bei eventim.de jeweils zwischen 39,50 und 79,50 Euro, ermäßigt zwischen 32,50 und 72,50 Euro.

Karten für das „Harry Potter“-Konzert gibt es hier: www.eventim.de/Harry-Potter

Tickets für das „Herr der Ringe & Der Hobbit“-Konzert sind hier verfügbar: www.eventim.de/Herr-der-Ringe

FREITAG:

Nationaltheater-Gala entführt in die Welt der Wiener Operette

Mannheim. Mit eine festlich-musikalischen Gala zum Jahreswechsel, die das Publikum in die Welt der Wiener Operette entführt, ist das Mannheimer Nationaltheater (NTM) ab Freitag, 30. Dezember, insgesamt fünfmal im benachbarten Rosengarten zu Gast. Dabei musizieren das Opernensemble und Orchester des Nationaltheaters unter Leitung von Salvatore Percacciolo. Bariton und „Mannemer Bloomaul“ Joachim Goltz führt moderierend und singend durch den Abend, an dem „die schönsten und beliebtesten Nummern aus Werken von Franz Lehár, Johann Strauss, Carl Millöcker und Robert Stolz“ erklingen, wie das NTM ankündigt. Die ersten vier Aufführungen der Operettengala im Musensaal des Rosengarten finden am Freitag, 30. Dezember, 19 Uhr, und am Sonntag, 1. Dezember, 18 Uhr, sowie am Dienstag und Mittwoch, 3. und 4. Januar, jeweils um 19.30 Uhr statt. Karten kosten für Freitag zwischen 19 und 71 Euro (ermäßigt zwischen 14,25 und 53,50 Euro), für Sonntag zwischen 13 und 55 Euro (bzw. zehn bis 41,50 Euro). Für Dienstag und Mittwoch beträgt die Preisspanne zwölf bis 49 Euro (ermäßigt neun bis 37 Euro).

Alle Infos: www.nationaltheater-mannheim.de

Mannheimer Capitol feiert 95. Geburtstag mit Livemusik und Comedy

Mannheim. Keinen ganz runden, aber einen gleichwohl sehr erfreulichen Geburtstag gilt es am Freitag, 30. Dezember, 20 Uhr zu feiern: Seit stattlichen 95 Jahren existiert das Mannheimer Capitol mittlerweile und ist dabei nach wie vor „Kein bisschen leise“, wie sich das Konzert- und Kulturhaus bekunden kann. Dazu ein Blick zurück: Am 30. Dezember 1927 wurde das damalige und weiland größte Mannheimer Kino mit einer Vorführung des Murnau-Films „Sonnenaufgang – Sunrise“, eröffnet. „95 Jahre danach feiern wir nahezu ein Jahrhundert Capitol. Mit einem Party-Programm auf der Capitol Bühne und Comedy und Musik im Casino“, notiert das Geburtstagskind in seinem Programm. Für die Musik auf der Capitol-Bühne sorgen dabei die Bands Back to the 80s und Amokoma. Im Casino konzertieren bei Akustik-Sessions Mitglieder des Capitol-Ensembles und dem Haus verbundene Musiker und Musikerinnen. Ab 20.30 Uhr startet ein Comedy- und Musikprogramm mit Bea Herzog, Barbara Boll, Michael Breitschopf, Andreas Kirsch, Lorena Huber und Amir Shahbazz; ab 23 Uhr spielt die All Stars Band mit Patrick Embach (Keyboard), Matthias Klöpsch (Gitarre) sowie Barbara Boll, Melanie Haag und Céline Bouvier (Gesang). Eintrittskarten kosten 9,50 Euro, die Kasse ist per E-Mail an karten@capitol-mannheim.de erreichbar. Im Online-Vorverkauf gibt es Tickets für 10,50 Euro (Selbstausdruck).

Mehr dazu: www.capitol-mannheim.de

Jazzsängerin Erika Stucky gastiert mit „Roadshow“ in Alter Feuerwache Mannheim

Mannheim. Einige gute Gewissheiten gibt es selbst in diesen reichlich unberechenbaren Zeiten. Eine davon ist, dass die wunderbare US-amerikanisch-schweizerische Jazzsängerin, Musikerin und Performerin Erika Stucky zum Jahresende in der Alten Feuerwache Mannheim vorbeischaut. „Stucky´s Roadshow“ heißt ihr diesjähriges Programm, bei dem die Künstlerin von ihren Mitmusikern Terry Edwards und Nelson Schaer begleitet wird. Wie immer haben wir keine Ahnung, was dabei genau passieren wird, sind aber fest überzeugt: Es wird toll! Tickets gibt es im Webshop für 27,40 Euro (plus Gebühr), an der Abendkassenpreis beträgt 28 Euro.

Weitere Infos: www.altefeuerwache.com

Erika Stucky, „Tipsy“:

Hardrock-Band Supernova Plasmajets hebt in Café Central ab / DJ Bavaria im Vorprogramm

Mannheim. Mit größtmöglicher musikalisch-visueller Stilsicherheit lässt die Mannheimer Hardrock-Band Supernova Plasmajets den Geist des 80er-Glamour-Metal- und -Stadionrocks aufleben. So auch am Freitag, 30. Dezember, ab 20 Uhr, wenn die vier Jungs und Sängerin „Jennifer Crush“ im Weinheimer Café Central ihre Zehn-Jahre-Jubiläumsshow spielen. Für den Support sorgen Wally & Band sowie DJ Bavaria – alias Ex-Fußballnationalspieler Markus Babbel. Beginn ist um 21 Uhr. Also: Nichts wie einsteigen und mit abheben! An der Abendkasse beträgt der Eintritt zwölf Euro, im Online-Vorverkauf elf Euro.

Im Netz: www.cafecentral.de

Supernova Plasmajets, „Now Or Never“:

SAMSTAG, SILVESTER:

Mannheimer Christuskirche lädt zu festlichem Silvesterkonzert

Mannheim. Zu einem festlichen Silvesterkonzert, bei dem Georg Friedrich Händels „Messias“ (Weihnachtsteil und Halleluja) aufgeführt wird, öffnet die Mannheimer Christuskirche am 31. Dezember um 20 Uhr die Tore. Zusammen mit Serena Hart (Sopran), Nicole Schumann (Alt), Christian Rathgeber (Tenor) und Michael Roman (Bass) musizieren dann die Ensembles Mannheim Vocal und Concerto Mannheim unter Leitung von Marion Krall. Karten kosten 20 Euro, ermäßigt zehn Euro.

Kartenreservierung: www.pretix.eu

Sinfonia Leipzig spielt Beethovens 9. Sinfonie im Mannheimer Rosengarten

Mannheim. Beethovens 9. Sinfonie mit dem Schlusschor „Ode an die Freude“ lässt das Orchester Sinfonia Leipzig am Silvester-Samstag, 31. Dezember, ab 16 Uhr im Mannheimer Rosengarten erklingen – und erinnert damit zugleich „an den Frieden und die Völkerverständigung“, wie es in der Konzertankündigung heißt. An der Seite des Orchesters unter Leitung von Knut Andreas musiziert der Beethovenchor Ludwigshafen. Karten kosten zwischen 56 und 94,50 Euro, ermäßigt zwischen 45 und 83,50 Euro (plus Gebühr).

Konzertlink: www.mcon-mannheim.de

Theater und Orchester Heidelberg verabschieden altes Jahr mit Tschaikowskys „Nussknacker“

Heidelberg. Tschaikowskys „Der Nussknacker“ op. 71 wird beim diesjährigen Silvesterkonzert des Theaters und Orchesters Heidelberg am Samstag, 31. Dezember, um 18 Uhr in der Aula des Neuen Universität zur konzertanten Aufführung gebracht. Wenig Restkarten gab es zuletzt noch in den Preiskategorien von bis 49 bis 69 Euro (Ermäßigt 24,50 bis 34,50 Euro). Dürrenmatts Tragikomödien-Klassiker „Der Besuch der alten Dame“ wird in der Regie von Alexander Charim am selben Abend um 19.30 Uhr im Marguerre-Saal des Theaters gespielt. Karten dafür gibt es zum Preis von 17 bis 38 Euro (ermäßigt von 8,50 bis 19 Euro). Das Musiktheaterstück „Der Mond braust durch das Neckartal“ am Samstagabend (um 20 Uhr im Zwinger 1) ist dagegen ebenso ausverkauft wie das Neujahrs-Pendant des Silvesterkonzerts, das am Sonntag, 1. Januar, 18 Uhr, im Marguerre-Saal aufgeführt wird. Für beides sind „Restkarten eventuell Restkarten an der Abendkasse erhältlich“, teilt das Theater mit.

Spielplan: www.theaterheidelberg.de

SONNTAG, NEUJAHR:

Orchesterkonzerte in der Region heißen das neue Jahr willkommen

Rhein-Neckar. Mit festlichen Konzerten wird vielerorts in der Rhein-Neckar-Region das neue Jahr willkommen geheißen. So etwa im Speyerer Dom, wo die Dommusik am Sonntag, 1. Januar, 15 Uhr, feierliche Kompositionen für Blechbläser und Orgel erklingen lässt. Zum 30. Gründungsjubiläum der Dombläser werden dabei unter anderem Werke von Giovanni Gabrieli, Johann Sebastian Bach und Jan Koetisier aufgeführt. Die Leitung hat Markus Melchiori, an der Orgel musiziert Domorganist Markus Eichenlaub. Tickets gibt es für 20 Euro, ermäßigt 15 Euro (plus Gebühr).

Karten: www.secure.adticket.de

Mit einem „Mix aus flotten Märschen, virtuosen Orchesterwerken, schwungvollen Walzern und spritzigen Polkas“, empfängt die Neue Philharmonie Frankfurt das Publikum beim Neujahrskonzert, das um 18 Uhr im Frankenthaler Congressforum beginnt. „Große Arien und beliebte Schlager stehen auf dem Programm, aber auch Raritäten, Kostbarkeiten und spannende Entdeckungen“, verspricht die Ankündigung. Für die musikalische Leitung und Moderation des Konzertabend unter dem Titel „Heut’ ist der schönste Tag!“ zeichnet Jens Troester verantwortlich. Karten kosten zwischen 25 und 38 Euro (plus Gebühr).

Karten: www.reservix.de

Unter dem Motto „La dolce vita“ stoßen die Heidelberger Sinfoniker unter Leitung von Josep Caballé Domenech um 17 Uhr im Wieslocher Palatin musikalisch mit ihrem Publikum aufs neue Jahr an. Bariton Kai Preußker singt und Eva Schramm moderiert das Konzert, bei dem unter anderem Werke von Mozart, Schubert Mendelssohn Bartholdy und Rossini zu Gehör gebracht werden. Karten kosten zwischen 45 und 65 Euro (plus Gebühr). Verschiedene Ermäßigungen sind verfügbar.

Karten: www.reservix.de

DIENSTAG

Ballettklassiker „Der Nussknacker“ und „Schwanensee“ im Mannheimer Capitol zu Gast

Mannheim. Mit zwei absoluten Klassikern der Tanztheater-Geschichte startet das Mannheimer Capitol am Dienstag und Mittwoch, 3. und 4. Januar, ins Jahresprogramm 2023: Den Auftakt bestreitet Tschaikowskys Ballettmärchen „Der Nussknacker“, das an beiden Tagen um 15 Uhr vom Grand Classic Ballet aufgeführt wird. Abends, jeweils um 20 Uhr, erweckt dasselbe Tanzensemble Tschaikowskys Ballett-Opus „Schwanensee“ zum Leben. Karten kosten für beide Produktionen gleichermaßen zwischen 34,95 und 59,95 Euro, ermäßigt zwischen 29,95 und 54,95 Euro. Die Capitol-Kasse ist per E-Mail an karten@capitol-mannheim.de erreichbar. Im Webshop sind Tickets zum Preis von 37,45 bis 62,45 Euro (bzw. 32,45 bis 57,45 Euro) erhältlich. Für die beiden „Schwanensee“-Aufführungen waren online indes zuletzt keine Tickets mehr verfügbar.

Die Übersicht: www.capitol-mannheim.de