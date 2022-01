Hallo liebe Kinder! In Australien lebt ein Vertreter der Eisvögel, der einen der tollsten Namen im ganzen Tierreich trägt: der Lachende Hans. So heißt er wirklich – wisst ihr auch, warum? Wenn der Vogel seinen Ruf erklingen lässt, hört es sich an, als ob er lache. In seiner Heimat wird er auch Kookaburra genannt, so heißt dort übrigens auch ein beliebtes Kinderlied.

