Steinmeier ehrt Özdamar

Mannheim/Berlin. Die 76-jährige türkisch-deutsche Schriftstellerin und Schauspielerin Emine Sevgi Özdamar (Bild) hat am Sonntag im Beisein von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Mannheim den Schillerpreis entgegengenommen. Es handelt sich um die höchste Auszeichnung der Schillerstadt. Sie ist mit 20 000 Euro dotiert. Steinmeier lobte in seiner so intelligenten wie herzlichen Laudatio die überbordende Sprache Özdamars, besonders im jüngsten Roman „Ein von Schatten begrenzter Raum“. Oberbürgermeister Peter Kurz überreichte die Urkunde. dms (Bild: Andreas Henn)

