Rund 600 neue Corona-Neuinfektionen - Ludwigshafen mit höchster Inzidenz

Rheinland-Pfalz. Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz haben am Dienstag 598 neue Corona-Infektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz wurde mit unverändert 98,0 berechnet, wie das Landesgesundheitsamt mitteilte (Stand 14.10 Uhr). Vor einer Woche waren es noch 113,7 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen, vor einem Monat 109,0.

Aktuell sind nach Angaben des Landesuntersuchungsamts 13 221 Menschen mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert. Das ist der niedrigste Wert seit dem 14. April. Seit Beginn der Pandemie sind 3629 Covid-19-Patienten in Rheinland-Pfalz gestorben, sieben mehr als am Montag.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz gab es nach den für die Bundes-Notbremse maßgeblichen Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Dienstagmorgen (Stand 3.11 Uhr) in der Stadt Ludwigshafen mit 162,0. Danach folgen der Kreis Altenkirchen (161,5), die Stadt Kaiserslautern (144,0) und die Stadt Speyer (138,4). Über einer Inzidenz von 100 liegen 14 der 36 Kreise und Städte. Die niedrigste Inzidenz hat der Kreis Vulkaneifel mit 36,3 Infektionen je 100 000 Einwohner. In der Landeshauptstadt Mainz sind es 136,3 Infektionen auf 100 000 Einwohner.

Die Pandemie begann in Rheinland-Pfalz Ende Februar 2020 mit einem positiven Test in Koblenz. Seitdem haben sich in dem Bundesland nachweislich 146 678 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert.

