Jetzt anmelden: In Kooperation mit der Bundesgartenschau 2023 in Mannheim veranstaltet der „Mannheimer Morgen“ am Wochenende des 23. und 24. September 2023 einen großen Chorwettbewerb in der Baumhainhalle im Luisenpark. Die Wertung wird sich voraussichtlich in folgende sieben Kategorien aufteilen: 1. Gemischte Chöre. 2. Frauenchöre. 3. Männerchöre. 4. Jugendchöre. 5. Pop- und Jazzchöre. 6. Gemischte Kammerchöre bis 36 Mitglieder. 7. Gesangsensembles bis 16 Mitglieder. Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung über das untenstehende Anmeldeformiular.