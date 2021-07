Zuversicht bei Deutscher Bank

Frankfurt. 692 Millionen Euro Nettogewinn im zweiten Quartal, 1,6 Milliarden Euro in den ersten sechs Monaten nach einem Verlust von fast 80 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum – Deutsche Bank-Chef Christian Sewing sieht sein Haus auf dem „richtigen Weg“. Lässt man Zinszahlungen für bestimmte Anleihen außen vor, lag der Überschuss sogar bei 1,9 Milliarden Euro. Das größte deutsche Geldhaus steht damit so gut da wie seit dem ersten Halbjahr 2015 nicht mehr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Vorsteuergewinn im ersten Halbjahr versiebenfachte sich im Vergleich zum Vorjahr auf 2,8 Milliarden Euro. Ohne das Urteil des Bundesgerichtshofs zu Bankgebühren hätte es noch besser ausgesehen. Denn es kostet die Bank nach eigenen Angaben rund 226 Millionen Euro. Sewing mahnt trotz der erfreulichen Entwicklung allerdings, den Umbau der Bank „diszipliniert“ fortzusetzen, „zumal einige externe Entwicklungen gegen uns laufen“.

Dividende angekündigt

Der Banker verweist auf insgesamt rund 400 Millionen Euro, die im kommenden Jahr für die Bankenabgabe fällig werden, und auf höhere Zahlungen an den Einlagensicherungsfonds nach der milliardenschweren Pleite der Greensill Bank. Gleichwohl will die Bank für 2021 wieder eine Dividende zahlen. Dafür habe man 575 Millionen Euro zurückgestellt, sagte Finanzvorstand James von Moltke am Mittwoch in einer Telefonkonferenz.

Profitiert hat die Bank von einer erneut gesunkenen Risikovorsorge für möglicherweise gefährdete Kredite. Im ersten Halbjahr ging sie um knapp 90 Prozent auf nur noch 144 Millionen Euro zurück. Auch von Moltke zeigt sich davon vor dem Hintergrund der Pandemie überrascht.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Rezession sei im vergangenen Jahr scharf und kurz gewesen, die Erholung danach stark. Haushalte und Unternehmen hätten sich schnell angepasst und seien sehr liquide. Natürlich hätten auch die staatlichen Hilfspakete und die großzügige Geldpolitik der Notenbanken geholfen. Noch Ende April hatte er die Risikovorsorge für 2021 auf bis zu 1,2 Milliarden Euro geschätzt. Im vergangenen Jahr hatte die Bank 1,8 Milliarden Euro zurückgestellt.