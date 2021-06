Zustimmung trotz Kritik und Fragen

Wiesloch. Eine zu komplizierte Kapitalflussrechnung, das schwächelnde Geschäft in der Altersvorsorge – und was ist eigentlich mit Nachhaltigkeitszielen? Die Aktionäre des Wieslocher Finanzdienstleisters MLP haben es sich am Donnerstag nicht nehmen lassen, kritische Fragen an den Vorstand des Unternehmens zu stellen. Trotz alledem: Sämtlichen Tagesordnungspunkten haben sie zugestimmt.

MLP-Vorstandsvorsitzender Uwe Schroeder-Wildberg. © MLP

Für die vorgeschlagene Gewinnausschüttung von 23 Cent je Aktie votierten laut MLP 99,99 Prozent. Vorstand und Aufsichtsrat wurden mit 98,17 beziehungsweise 91,53 Prozent entlastet. Auch dem neuen Vergütungsmodell für Aufsichtsratmitglieder, nach dem die feste jährliche Vergütung von 40 000 auf 50 000 Euro angehoben werden soll, wurde zugestimmt.

Finanzwende bleibt Thema

Neben Themen wie Internetkriminalität wurden auch die Vorwürfe der Berliner Bürgerbewegung Finanzwende behandelt. Die Bewegung um den ehemaligen Mannheimer Grünen-Bundestagsabgeordneten Gerhard Schick wirft dem Finanzdienstleister unseriöse Methoden bei der Akquise vor. „Der Finanzkonzern hat es bei der Neukundengewinnung auf junge Menschen abgesehen“, hatte es schon im Februar 2020 geheißen. „Uns erreichen mehr und mehr Berichte von Studierenden, die sich über die aggressiven Vertriebspraktiken von MLP-Verkäufern an öffentlichen Hochschulen beschweren.“

MLP setzte trotz der Kritik auf das Geschäft mit Studierenden. Bei der Bilanzvorstellung im März 2020 hatte Schroeder-Wildberg das noch einmal betont. MLP hat das Hochschulgeschäft seit 2017 stark ausgebaut. Ziel ist es, potenzielle Kunden früh zu gewinnen und sie dann lange Zeit bei Themen wie Versicherung, Finanzen und Altersvorsorge zu begleiten. An der Goethe-Universität Frankfurt hatte es im November deshalb sogar Proteste gegeben.

„Setzen auf direkten Dialog“

Schroeder-Wildberg und sein Vorstandskollege aus dem Finanzbereich, Richard Loose, wiesen die Vorwürfe bei der Hauptversammlung am Donnerstag erneut zurück. Als „bewusst verbreitete Unwahrheiten“ und eine „Kampagne“ bezeichnete Schroeder-Wildberg die Kritik von Finanzwende.

Die Hauptversammlung fand wegen der Pandemie erneut virtuell statt. Auch hierzu stellten die Anteilseigner Fragen. Ob man als „modernes Unternehmen“ die Veranstaltung auch künftig wenigstens hybrid stattfinden lasse, wurde gefragt. „Wir blicken nach vorn und sehen, dass eine virtuelle Hauptversammlung viele Vorteile mit sich bringt“, so Schroeder-Wildberg. Eine hybride Veranstaltung könne eine Möglichkeit sein. „Aber wir setzen auch weiterhin auf den direkten Dialog.“

Im März hatte MLP seine Geschäftszahlen für das Jahr 2020 veröffentlicht. Demnach waren die Gesamterlöse um acht Prozent auf rund 767 Millionen Euro gestiegen, das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) um 26 Prozent auf rund 59 Millionen Euro.

