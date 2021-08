Zooplus vor Übernahme

München/Luxemburg. Der Finanzinvestor Hellman & Friedman will den Online-Tierbedarfshändler Zooplus übernehmen. Hellman & Friedman bietet den Zooplus-Aktionären 390 Euro je Aktie in bar, wie die Unternehmen am Freitag in München und Luxemburg mitteilten. Das ist ein Aufschlag von 40 Prozent zum Xetra-Schlusskurs vom Vortag. Insgesamt wären das rund 2,8 Milliarden Euro. Der Aktienkurs sprang deutlich an. In der Corona-Krise profitierte der Online-Anbieter von Tierfutter und Tierspielzeug von starker Nachfrage.

Vorstand und Aufsichtsrat des SDax-Konzerns begrüßten das geplante Angebot in einer Stellungnahme. Hellman & Friedman will mindestens 50 Prozent plus eine Aktie mit seinem Gebot übernehmen. Für 17 Prozent der Anteile haben Investoren laut der Mitteilung bereits ihre Zusage erteilt, darunter Vorstandsmitglieder und der langjährige Großaktionär Maxburg Beteiligungen. Zu gegebener Zeit will Hellman & Friedman das Unternehmen dann auch von der Börse nehmen.

Ziel ist der europäische Markt

Die beiden Unternehmen haben es auf den europäischen Markt abgesehen. Ziel ist es den Angaben zufolge, langfristige Wachstumsmöglichkeiten auszuschöpfen. Dafür wolle Hellman & Friedmann Zooplus dabei unterstützen, Wachstumsinvestitionen in substanzieller Höhe zu stemmen, hieß es. Die Auswirkungen auf die Profitabilität und die Kassenlage nimmt Hellman & Friedman dabei nach eigenen Angaben in Kauf. Langfristiges Ziel von Finanzinvestoren ist es in aller Regel, bei einem Erfolg ihres Investments beizeiten mit Gewinn wieder zu verkaufen. Hellman & Friedman hat sich auf stark wachsende Unternehmen in den USA und Europa spezialisiert.

Zooplus hatte im Frühjahr angekündigt, den Umsatz bis 2025 auf 3,4 bis 3,8 Milliarden Euro verdoppeln zu wollen. Dazu gehörte auch, sich neun bis zehn Prozent des europäischen Marktes für Heimtierbedarf zu sichern. 2020 war der Umsatz um gut 18 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro geklettert. Dabei standen unter dem Strich auch schwarze Zahlen. „Wir sind überzeugt, dass das aktuelle Marktumfeld einen klaren Fokus auf nachhaltiges Wachstum und wertschaffende Investitionen erfordert und dies Vorrang gegenüber kurz- und mittelfristigen Gewinnen haben sollte“, sagte Zooplus-Chef Cornelius Patt nun. dpa

