Zockt eine Otto-Tochter Verbraucher ab?

Berlin. Post von einem Inkasso-Unternehmen erhält niemand gern. Besonders ärgerlich wird es, wenn mit der Aufforderung, die eigenen Schulden zu begleichen, hohe Gebühren anfallen. Ein dreistelliger Betrag ist dabei keine Seltenheit. Entsprechend unbeliebt sind die Inkasso-Unternehmen bei vielen Verbrauchern. Und entsprechend schlecht ist ihr Ruf.

Die zur Hamburger Otto-Gruppe gehörende EOS-Gruppe gilt als größter Inkasso-Anbieter Deutschlands. Und sie will mit dem schlechten Ruf seit Jahren aufräumen. In einer Werbekampagne spielen die Schuldeneintreiber mit dem Image übler Mafia-Methoden. In der Auflösung entpuppen sich die Situationen als harmlose Familienangelegenheit. „Glaubst du wirklich, dass wir unsere Ziele skrupellos durchsetzen?“, heißt es am Ende eines Clips.

Deutschlands oberste Verbraucherschützer würden diese Frage wohl bejahen. Wie diese Redaktion erfuhr, knöpft sich der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) die EOS Investment GmbH vor. Vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht in Hamburg haben die Verbraucherschützer eine Musterfeststellungsklage gegen EOS Investment eingereicht. Der Vorwurf: Vetternwirtschaft.

Lukratives Geschäft

Die EOS Investment GmbH übernimmt offene Forderungen von Unternehmen, darunter Banken, aber auch Tochterfirmen der Otto-Gruppe, beispielsweise otto.de, About You oder Hermes. Kommen säumige Kunden auch nach Mahnung der Zahlungsaufforderung nicht nach, wird die EOS-Gruppe damit beauftragt, das Geld einzutreiben.

Ein offensichtlich lukratives Geschäft, wie ein Blick in den Jahresbericht 2020/21 verrät. In 167 Ländern hat EOS demnach 792,5 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet. Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen blieb ein satter Gewinn von 312,4 Millionen Euro in der Kasse. Rund jeden dritten Euro verdient EOS demnach in Deutschland.

Auf Konzernebene betrachtet kann das Schuldeneintreiben sogar lohnend sein. Denn bei einfachen Mahnungen dürfen meist nur geringe Gebühren verlangt werden, diese bewegen sich in der Regel zwischen 1,50 und drei Euro, je nach den geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Inkassogebühren sind ungleich höher. Wenn also Töchter wie otto.de oder About You ihre Forderungen abgeben, machen sie zunächst ein Verlustgeschäft. Durch die höheren Gebühren, die EOS anschließend erzielt, kann das Gesamtergebnis auf Konzernebene aber gesteigert werden. Kritik an diesem Modell gibt es schon länger.

Nun glauben die Verbraucherschützer, einen Ansatz gefunden zu haben, um auch rechtlich gegen die Schuldeneintreiber vorgehen zu können. Denn EOS Investment treibt hierzulande das Geld nicht selbst ein. Stattdessen beauftragt das Unternehmen damit die EOS Deutscher Inkasso-Dienst GmbH (EOS DID), die ebenfalls zur Otto-Gruppe gehört. „Durch die Gründung eines konzerneigenen Inkassobüros verursacht die EOS Investment GmbH künstlich hohe Kosten“, sagte vzbv-Vorstand Klaus Müller dieser Redaktion. „Die Inkassobüros ziehen Verbraucherinnen und Verbraucher mit völlig überzogenen Forderungen viel Geld aus der Tasche.“ Denn: Am Ende stellt EOS Investment laut vzbv Inkassokosten für die Beauftragung von EOS DID in Rechnung – laut vzbv mindestens 70,20 Euro pro Fall.

Kosten von 480 Euro

Es kann aber auch deutlich teurer werden. 480 Euro habe EOS von einem Verbraucher, der sich an den vzbv gewandt habe, als Inkassokosten verlangt, so Müller. Da aber EOS Investment und EOS DID beide zum Otto-Konzern gehören, also als Schwesterunternehmen eine wirtschaftliche Einheit bilden, halten die Verbraucherschützer das Modell für rechtswidrig. Mit der Musterfeststellungsklage wolle man „der Praxis des Konzerninkassos einen Riegel vorschieben“, sagte Müller.

Otto selbst weist die Vorwürfe zurück. „Das möchte ich ausdrücklich verneinen“, sagte ein Otto-Sprecher dieser Redaktion auf die Frage, ob EOS Investment und EOS DID künstlich die Kosten in die Höhe treiben. Die Unternehmen des Otto-Konzerns würden zunächst mehrere Zahlungserinnerungen an die Kundinnen und Kunden schicken, bevor Inkassodienstleister eingeschaltet werden würden. Die Forderungen der Otto-Gruppe würden zudem lediglich 3,5 Prozent des Geschäfts der EOS-Gruppe ausmachen.

EOS selbst zeigt sich auf Anfrage überrascht. Man übernehme in Deutschland jährlich bis zu 1,5 Millionen neue Forderungen, es komme aber nur selten zu Beanstandungen, teilte ein Sprecher mit. Die Höhe der Kosten, die auf Kunden umgelegt werden können, sei zudem rechtlich festgelegt. Auch stimme es nicht, dass die Inkassokosten mindestens 70,20 Euro pro Fall betragen würden. Zudem würden die Kosten durch die Beauftragung von EOS DID nicht in die Höhe getrieben, „da bei der Beauftragung eines anderen Dienstleisters Kosten in gleicher Höhe berechtigt wären“, teilte der Sprecher mit. Den Vorwurf der Vetternwirtschaft wies EOS „entschieden zurück“.