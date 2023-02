ZEW-Expertin kritisiert Datenschutz

Berlin. Gruppenbild mit Bundeskanzler: Die Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI) hat am Donnerstag in Berlin ihr Jahresgutachten an Olaf Scholz überreicht. Mit auf dem Foto: Kommissionsvize Irene Bertschek vom Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW). Bleibt zu hoffen, dass Scholz – der sich ja gerne auch in komplizierte Themen einliest –, das Werk nicht einfach beiseite legt. Dass die Rahmenbedingungen in den Bereichen Forschung und Innovation in Deutschland verbesserungswürdig sind, gehört seit einer gefühlten Ewigkeit zum Standardrepertoire der Wissenschaft – kommt aber nicht immer in der Politik an.

Wie brisant die Lage ist, zeigt sich schon daran, dass selbst ein Vorzeigeunternehmen wie Biontech seine Krebsforschung nach Großbritannien verlagert. „Lange Zeit haben wir es uns in Deutschland erlaubt, Reformbedarfe im Forschungs- und Innovationssystem mittels Ausgleichszahlungen und Schaffung von teuren Parallelstrukturen auszusitzen“, kritisiert Bertschek und legt nach: „Wenn wir ein attraktiver Forschungsstandort bleiben wollen, müssen wir davon wegkommen.“

Warnung vor „Flickenteppich“

Das Gutachten sieht einen stetig steigenden Reformdruck. Die Kommission kritisiert die Datenschutzregelungen, die den Aufbau einer umfassenden und innovationsförderlichen Datenökonomie ausbremsen würden. „Die Bundesregierung sollte ihre geplante nationale Datenstrategie nutzen, um den Zustand der Unsicherheit durch klare und einfache Regelungen zu beenden“, sagt die ZEW-Forscherin. Ganz zentral sei dabei eine harmonisierte Auslegung der Datenschutzregelungen über alle Bundesländer hinweg. Bertschek: „Noch haben wir hier einen Flickenteppich. Das verursacht hohe Kosten und verhindert im schlimmsten Falle Innovationen.“