Zahlreiche Ausnahmen

Berlin. Für viele Schüler, Studierende, Auszubildende und Senioren wird das geplante Deutschlandticket weniger als 49 Euro kosten – allerdings nur, wenn sie in bestimmten Bundesländern leben. Denn einige, aber nicht alle Länder planen, das Ticket für bestimmte Personengruppen günstiger anzubieten und die Differenz aus eigenen Mitteln zu finanzieren. Das geht aus einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter den Landesverkehrsministerien und Verkehrsverbünden hervor.

Ein Flickenteppich droht vor allem bei Mitnahmeregelungen. Eigentlich sieht das Deutschlandticket keine Mitnahme von anderen Personen, Tieren oder Fahrrädern vor – in einigen Regionen werden die Verkehrsverbünde das aber erlauben oder Zusatzfahrscheine anbieten. In Deutschland gibt es viel mehr Verkehrsverbünde als Bundesländer – es könnten also alle paar Kilometer andere Regeln gelten.

Bayern wird eine vergünstigte Version des Deutschlandtickets für Studierende und Auszubildende im Freistaat für 29 Euro anbieten. Im Januar kündigte das Saarland ein Junge-Leute-Ticket für Schülerinnen und Schüler, Azubis und Freiwilligendienstleistende mit Wohnsitz im Saarland an, welches 30,40 Euro kosten soll. Die Differenz von 18,60 Euro will das Land übernehmen. In Baden-Württemberg gibt es seit 1. März ein Jugendticket für 365 Euro im Jahr. Eine Kopplung mit dem Deutschlandticket sei denkbar, aber derzeit gebe es noch ungeklärte Faktoren. Hessen plant ein vergünstigtes, landesweites Nahverkehrsticket für Geringverdienende. dpa