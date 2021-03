Hamburg/Mannheim. Der britisch-niederländische Konsumgüterhersteller Unilever hat Teile seiner Logistik am Standort Mannheim an einen neuen Partner vergeben. Wie der Wormser Logistikspezialist TST mitteilte, übernimmt er Aufgaben im Zentrallager für Haushalts- und Körperpflegeprodukte. Vom Produktions- und Verteilzentrum Mannheim aus werden Unilever-Marken wie Dove, Domestos oder Coral deutschlandweit ausgeliefert. TST hat nach eigenen Angaben alle 150 Mitarbeiter übernommen, die zuvor bei einem anderen Logistiker beschäftigt waren. Gleichzeitig kündigte das Unternehmen Investitionen von mehreren Millionen Euro am Standort Mannheim an. fas

AdUnit urban-intext1