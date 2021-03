Brüssel. Nach der Corona-Krise soll Europa durchstarten: Mit einem gigantischen, schuldenfinanzierten Wiederaufbaufonds von 750 Milliarden Euro sollen vor allem die EU-Länder in Südeuropa ihre Wirtschaft nach dem Pandemie-Schock modernisieren, auch nach Deutschland fließen gut 22 Milliarden Euro. Doch vor der Auszahlung erster EU-Gelder im Sommer mehren sich in Deutschland und Europa die Warnungen, dass ein Teil des Milliardensegens in falsche Kanäle sickern könnte.

Die Spitze der europäischen Wirtschaft fordert jetzt eindringlich Nachbesserungen bei den nationalen Programmen: „Nach unserer Analyse sind viele Mitgliedstaaten noch weit weg von den Zielvorgaben“, sagte der Generaldirektor des führenden europäischen Wirtschaftsverbands Business Europe, Markus Beyrer, dieser Redaktion. „Da sollen mit den EU-Milliarden teilweise Programme zum Ersatz von Arbeitseinkommen oder für Pensionsreformen finanziert werden – das aber war mit der Idee des Fonds ganz sicher nicht gemeint“. Beyrer nannte solche Vorhaben einen „völlig falschen Weg“.

Warnungen von vielen Seiten

Sie brächten gerade nicht die benötigte strukturelle Verbesserung. „Wir müssen in Europa die Produktivität verbessern, darauf kommt es an. Sonst werden wir nicht wettbewerbsfähiger.“ Der Verbandschef betont: „Die Idee des Fonds war richtig, aber man muss sie jetzt auch gut umsetzen, sonst funktioniert es nicht.“ Mit ihrer Mahnung steht die Spitzenorganisation, der auch die deutschen Verbände der Industrie (BDI) und der Arbeitgeber (BDA) angehören, nicht allein. Während die Regierungen der Mitgliedstaaten unter Hochdruck an den Ausgabeplänen arbeiten, drängen Experten in Berlin und Brüssel auf schärfere Vorgaben und Kontrollen.

In der Theorie ist die Sache klar: Mit dem beispiellosen Milliardensegen sollen Investitionen in Zukunftsfelder finanziert werden. 37 Prozent der Mittel sollen in Klimaschutz fließen und mindestens 20 Prozent in die Digitalisierung. Die Bundesregierung will zum Beispiel in Vorhaben für erneuerbaren Wasserstoff, klimafreundliches Bauen, digitale Bildung oder eine bessere digitale Ausstattung von Schulen und Verwaltung investieren. Schönheitsfehler: Der Bund will das Geld vor allem in Projekte stecken, die ohnehin geplant waren – was EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni für ein „Problem“ hält, wie er dieser Redaktion sagte.

Der Verband Business Europe warnt: „Der Anteil der Maßnahmen, an denen sich Unternehmen beteiligen können, scheint deutlich zu niedrig und dürfte in vielen Mitgliedstaaten bei gerade mal 30 Prozent liegen. Das ist viel zu wenig angesichts der Tatsache, dass der Aufschwung letztlich nur von der Wirtschaft kommen kann.“

Forderung nach Mitspracherecht

Der Bundestag wird am Donnerstag grünes Licht für den deutschen Finanzierungsanteil an dem historisch einmaligen Fonds geben. Laut Bundesrechnungshof wird Deutschland voraussichtlich 65 Milliarden Euro mehr einzahlen, als es selbst bekommt. Der Rechnungshof warnt, der Aufbaufonds berge erhebliche Risiken. „Faktisch handelt es sich um eine Vergemeinschaftung von Schulden und Haftung – eine Zäsur“, sagt Rechnungshof-Präsident Kay Scheller. „Wenn andere Mitgliedstaaten ihre Rechnungen am Ende nicht begleichen können oder wollen, haften die restlichen Mitgliedstaaten anteilig“.

Die meisten Experten und Politiker zweifeln indes nicht am Sinn des Fonds, der eine weitere ökonomische Spaltung des Kontinents verhindern soll. Zweifel gibt es aber am Management. Unbedingt müssten Kommunen und Regionen in die Pläne einbezogen werden, fordert etwa der CSU-Wirtschaftsexperte im EU-Parlament, Markus Ferber.