Wo ist der Skandal?

Großzügig Staatshilfe kassieren, Mitarbeiter rausschmeißen und zur Krönung eine Milliardensumme an die Aktionäre ausschütten. So liest sich die Kritik am Autobauer Daimler. Konzernchef Ola Källenius muss demnach eine der durchtriebensten Figuren der Wirtschaftswelt sein. Aber so einfach ist es nicht.

Daimler musste nicht wie Lufthansa oder TUI mit Staatsmilliarden vor der Pleite bewahrt werden. Der Stuttgarter Autobauer musste seine Mitarbeiter – wie viele andere auch im ersten Lockdown – fast vollständig in die Kurzarbeit schicken. Und ja, das hat in diesem Fall 700 Millionen Euro gekostet.

Wer hat’s bezahlt? Die Beschäftigten und Arbeitgeber selbst. Sie finanzieren mit Abgaben das Kurzarbeitergeld. Dass die Reserven der Bundesagentur für Arbeit im vergangenen Jahr für die schiere Masse an Menschen in Kurzarbeit nicht ausreichten und der Staat Geld zuschießen musste, ändert nichts an den Fakten. Dass Daimler trotzdem Arbeitsplätze streicht, ist bedauerlich – hat aber nichts mit Corona zu tun. Das liegt am Strukturwandel der Branche hin zur E-Mobilität. Und eigentlich sollte man sich über Daimlers Milliardengewinn freuen. Denn davon landet auch ein guter Teil als Steuern in der Staatskasse.