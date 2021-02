Stuttgart/Mannheim. Das Lkw-Geschäft ist nichts für schwache Nerven, da ist sich Martin Daum, Vorstandschef des Nutzfahrzeugherstellers Daimler Truck, sicher. Achterbahnfahrten seien in der Branche üblich. „Wenn es gut läuft, darf man nicht übermütig werden, und in schlechten Zeiten darf man nicht in Depressionen versinken“, sagt Daum, als er am Donnerstag bei einer Pressekonferenz über das Corona-Jahr 2020 spricht.

Deutliche Erholung

AdUnit urban-intext1

Die Pandemie hat beim Absatz der Daimler-Nutzfahrzeuge deutliche Spuren hinterlassen: Allein im Kernmarkt Europa lag der Rückgang im vergangenen Jahr bei fast 30 Prozent. Trotzdem ist Daum zufrieden damit, wie das Unternehmen durch die Krise gekommen ist. Immerhin habe man 2020 trotz allem mit einem „guten Gewinn“ abschließen können: Unter dem Strich blieb ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern von 525 Millionen Euro.

Hoffnungsvoll stimme vor allem die Entwicklung in den letzten Monaten: In den USA seien die Aufträge im vierten Quartal „fast explodiert“, in Europa sei der Bestand gut. In Wörth, dem weltweit größten Lkw-Werk von Daimler, erhöhe man nahezu monatlich das Volumen. „Insgesamt erwarten wir, dass der Absatz deutlich steigt“, sagt Daum.

Unabhängig davon sollen in den Komponentenwerken von Daimler Truck, zu denen neben Gaggenau und Kassel auch das Mannheimer Lkw-Motorenwerk mit seinen 5100 Beschäftigten zählt, mehrere Tausend Stellen in den kommenden Jahren wegfallen. „Wir haben zu viele Menschen“, sagt Daum.

AdUnit urban-intext2

Hintergrund sei die Transformation: Derzeit macht Daimler Truck noch mehr als 90 Prozent seines Umsatzes mit Verbrennern. „Das wird in zehn Jahren aber nicht mehr der Umsatzträger sein“, sagt Daum mit Blick auf alternative Antriebe wie Batterien oder die Brennstoffzelle. Deren Anteil soll stark steigen – schon allein, weil die Fahrzeug-Emissionen durch EU-Vorgaben bis 2030 drastisch sinken müssen. Für die Herstellung der alternativen Antriebe brauche es aber deutlich weniger manuelle Arbeiten – und damit Beschäftigte.

„Das ist keine Katastrophe, wenn man sich rechtzeitig darauf einstellt“, sagt Daum. Unter anderem helfe der demografische Wandel dabei, den Abbau sozialverträglich zu stemmen, zudem gebe es freiwillige Abfindungsprogramme. Wichtig sei auch, bei der Ausbildung gegenzusteuern. Man dürfe nicht mehr massenweise Lehrlinge im Zerspanungs- oder Gießerei-Bereich ausbilden. Der Truck-Chef verteidigt auch die gerade verkündete Partnerschaft mit dem US-Konzern Cummins: „Hier tun sich nicht ein Lahmer und ein Blinder zusammen, sondern zwei starke Unternehmen.“

Investition in neue Generationen

AdUnit urban-intext3

Cummins soll in Mannheim auf dem Gelände des Mercedes-Benz-Werks eine eigene Fabrik aufbauen, in der circa ab dem Jahr 2025 mittelschwere Motoren mit Abgasnorm Euro 7 produziert werden. Sie werden dann in Daimler-Lkw und -Bussen verbaut. Daimler selbst will keinen solchen Motor mehr entwickeln, die Fertigung in diesem Segment in Mannheim soll sukzessive auslaufen. Durch die Ansiedlung der Cummins-Fabrik in Mannheim werde der Standort aber gestärkt, sagt Daum. „Dass Cummins Motoren für uns baut, hätten wir innerhalb von zwei Wochen vereinbaren können. Aber uns war wichtig, dass die Jobs in Mannheim bleiben und die Fabrik hier angesiedelt wird. Deshalb haben wir mehr als ein halbes Jahr verhandelt.“ Cummins werde die in Mannheim gebauten Motoren nicht nur an Daimler Truck, sondern auch an andere Hersteller verkaufen. Das könne zusätzliches Volumen an den Standort bringen.

AdUnit urban-intext4

Schwere Verbrennungsmotoren, die bisher den Löwenanteil im Mannheimer Mercedes-Benz-Werk ausmachen, will Daimler Truck weiter selbst bauen – und auch in weitere Generationen dieser Motoren investieren. „Das sind jedes Mal hohe dreistellige Millionenbeträge. Die würden wir nicht in die Hand nehmen, wenn wir nicht auch künftig eine gute Nachfrage erwarten würden“, sagt Daum. Jährlich fertige man derzeit etwa 250 000 solcher Motoren – bei den mittelschweren, in deren Entwicklung man nicht mehr investieren wolle, seien es nur 50 000.

Wie sich der Bedarf an schweren Verbrennungsmotoren mittelfristig entwickle, hänge auch von der Politik ab, sagt Daum mit Blick auf die Abgasnorm Euro 7, die gerade in der EU erarbeitet wird. Es sei denkbar, die NOx-Werte (Stickstoffoxide) „mit großer Anstrengung zu halbieren“. Wenn die EU aber eine Reduzierung von 95 Prozent verlange, würge sie den Verbrenner faktisch damit ab. Bei speziellen Modellen könne Diesel unterdessen auch in 30 Jahren noch die vernünftigste Antriebsart sein, zum Beispiel bei besonderen Baustellenfahrzeugen oder dem Unimog für die Waldbrandbekämpfung. „Wenn Sie da eine tonnenschwere Batterie einbauen, bleibt kaum noch Platz für das Löschwasser“, sagt Daum. Solche Anwendungen seien aber keine Massenmärkte. „Das sind eher homöopathische Dosen.“