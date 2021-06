Wintels ab Herbst neuer Kfw-Chef

Frankfurt/Berlin. Der Investmentbanker Stefan Wintels wird im Herbst neuer Chef der staatlichen Förderbank KfW. Wintels beginne am 1. Oktober, teilte die KfW Bankengruppe am Mittwoch nach einer Sitzung des Verwaltungsrates in Berlin mit. Der 54-Jährige bekommt demnach einen Vertrag für vier Jahre. Um den Übergang zu begleiten, bleibt der derzeitige KfW-Vorstandsvorsitzende Günther Bräunig (65) vier Monate länger und verlässt das Institut mit Sitz in Frankfurt erst Ende Oktober.

AdUnit urban-intext1

Stefan Wintels wird ab Herbst die KfW führen, zuerst als Doppel-Spitze. © dpa

Dass Bräunig in diesem Jahr altersbedingt aufhört, ist schon länger bekannt. Anfang Juni hatten sich die Spitzen der großen Koalition auf Wintels als neuen Chef des Förderinstituts geeinigt, das dem Bund (80 Prozent) und den Ländern (20 Prozent) gehört. Der KfW-Verwaltungsrat, dem unter anderen Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) angehören, stimmte der Personalie nun formell zu.

Der gebürtige Niedersachse Wintels ist seit 2001 bei der Citigroup tätig. Dort begleitete er Fusionen, Übernahmen und Börsengänge –das klassische Investmentbanking. Während der Privatisierung von Landesbanken hatte er Gelegenheit, Kontakte in die Politik zu knüpfen. Vor seiner Zeit bei der Citigroup war Wintels in Frankfurt und London für die Deutsche Bank tätig. Wintels ist verheiratet und hat vier Kinder. dpa