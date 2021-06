Windows 11 mit neuem Gesicht

Berlin. Auf drei von vier PCs oder Laptops hierzulande läuft Windows. Apples macOS rangiert mit 19 Prozent Marktanteil weit dahinter, ergibt eine Analyse von StatCounter. Weltweit sieht der Vorsprung ähnlich gewaltig aus. Vor sechs Jahren erblickte mit Windows 10 der aktuellste Ableger das Licht der Welt. Seitdem erhalten Nutzerinnen und Nutzer zwar halbjährlich größere Updates. Ein wenig in die Jahre gekommen ist die Oberfläche mit den namensgebenden Programmfenstern dennoch. Für den kommenden Herbst hat Hersteller Microsoft nun einen Nachfolger angekündigt: Windows 11. Dazu die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick:

Wann erscheint das neue Windows 11?

Microsoft Windows 11 soll „ab Ende des Jahres“ bereitgestellt werden, hieß es. Ein konkretes Datum ist allerdings noch nicht bekannt. Es soll erneut in mehreren Varianten erscheinen, darunter Home und Pro, welche die meisten Privatanwender besitzen.

Was wird sich beim Aussehen ändern?

Den ersten Bildern und Videos zufolge: recht wenig. Windows 11 sieht auf den ersten Blick aus wie ein grafisch modernisiertes, zeitgemäßeres Windows 10. Einige Elemente stammen offensichtlich aus dem im Mai eingestampften Windows 10X. Mit diesem wollte Microsoft als eine Art Einsteiger-Windows für bestimmte Geräte Googles Chrome OS Konkurrenz machen.

Die auffälligsten Neuerungen: Die namengebenden Programmfenster auf der Windows-Oberfläche sind künftig leicht abgerundet statt wie bisher eckig. Hintergründe sind transparent wie Milchglas. Die gewohnten Symbole auf der Taskleiste am unteren Bildschirmrand sind jetzt standardmäßig mittig platziert. Klickt man dort auf das Windows-Symbol, öffnet sich wie bisher das Startmenü.

Was sind die wichtigsten neuen Funktionen?

Bedienung und Übersichtlichkeit verbessern soll eine neue Methode der schnellen Fensteraufteilung. Bisher konnte man Fenster rechts oben entweder minimieren, maximieren oder schließen. Legt man künftig den Mauszeiger auf das mittlere Symbol „Maximieren“, erscheint eine Auswahl. Damit lassen sich mit einem Klick alle geöffneten Fenster für besseres Multitasking in die Bildschirmecken heften oder mehrere nebeneinander anordnen.

Ein Comeback feiern die sogenannten Widgets: kleine, sich selbst aktualisierende Infoschnipsel. Sie zeigen neben personalisierbaren Nachrichteninhalten auch Wettervorhersagen, Sportergebnisse, Aktienkurse oder Verkehrsinfos an. Per Klick aufgerufen, belegen sie links ein Drittel des Bildschirms.

Zudem soll das Spielerlebnis auf Windows-Rechnern deutlich verbessert werden. Die weit verbreitete Videochat-Software Microsoft Teams soll nun direkt in Windows 11 integriert sein. Überarbeitet hat Microsoft auch die Suchfunktion, den Microsoft Store für Drittanbieter-Apps sowie den Einrichtungsprozess nach der Neuinstallation. Er soll nun schneller und einfacher ablaufen.

Was hat Microsoft künftig mit Android-Apps vor?

Tiktok und Instagram können als Android-Apps direkt auf einem Windows-11-PC laufen. Möglich wird das, weil Amazons Plattform zum Download von Android-Anwendungen in den neuen Windows Store integriert wird. Diese Apps sind zwar für Smartphone-Chips auf Basis von Technologie des britischen Chipdesigners Arm entwickelt worden. Doch Microsoft will sie mit Hilfe von Übersetzungssoftware des Chipriesen Intel auch auf Notebooks und Laptops mit Windows 11 laufen lassen. Microsoft folgt damit einem Trend: Apple ermöglicht es Entwicklern bereits, iPhone-Apps auf seine Mac-Computer zu bringen.

Wie erhalte ich das neue Update, und was kostet mich das?

Private Nutzerinnen und Nutzer dürften zum Start gegen Jahresende wie gewohnt über Einblendungen in Windows auf das dann bereitstehende Upgrade aufmerksam gemacht werden. In der Systemsteuerung im Punkt „Windows Update“ lässt sich das einstellen. Alternativ kann man dort ab und an über „Nach Updates suchen“ auf neue Versionen prüfen.

Bei Windows 10 hatten Besitzer der Vorversion ab Erscheinen die Möglichkeit, ein Upgrade vorzunehmen – eine bestimmte Zeit lang komplett kostenlos. Auch beim Wechsel auf Windows 11 sollen Nutzer von Windows 10 eine Zeit lang kostenlos upgraden können. Wie es sich mit älteren Versionen verhält, ist noch offen.

Wie bei jedem Windows-Update ist es ratsam, vorher die wichtigsten Daten zu sichern, etwa auf einer externen Festplatte oder bei einem Cloudanbieter im Internet. Nicht auf allen Geräten klappt ein großes Versionsupgrade immer auf Anhieb reibungslos.

Muss ich zwingend auf die neueste Version umsteigen?

Nein, wer möchte, kann auch nach dem Herbst Windows 10 oder auch 8.1 noch eine ganze Zeit lang weiter nutzen. Die Unterstützung für Windows 10 wird Hersteller Microsoft erst am 14. Oktober 2025 einstellen, also in gut vier Jahren. Bis dahin soll es wie bisher mindestens halbjährliche Updates geben. Das erklärt der Konzern auf einer Firmenseite. Für die Vorgängerversion Windows 8.1 endete der allgemeine Support bereits im Januar 2018. Der erweiterte Support mit den nötigsten Sicherheits-Updates endet am 10. Januar 2023. Danach wird keine Nutzung mehr empfohlen. (mit dpa)