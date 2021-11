Der MLP-Vorstandsvorsitzende Uwe Schroeder-Wildberg (kleines Bild) wünscht sich von einer möglichen Ampel-Koalition in Berlin, „dass sie den Mut hat, sich auf Wesentliches zu konzentrieren“. Für Schroeder-Wildberg bedeutet das vor allem: kein überbordendes Maß an Regulierung, ob beim Klimaschutz oder bei der Altersvorsorge. Regularien kosteten immer Zeit und Geld, erklärte er am Donnerstag in

...