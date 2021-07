Wieder weniger Gewinn

Stuttgart. Seit Corona beginnen sämtliche Bilanzkonferenzen mit ein und demselben Thema: So und so hat uns die Krise beeinflusst; und so haben wir die die schweren Zeiten überstanden. Auch dieses Mal wieder – bei den 50 baden-württembergischen Sparkassen. Für sie ist das erste Halbjahr 2021 von einem stark wachsenden Kundengeschäft geprägt gewesen. Sowohl die Nachfrage nach Krediten als auch die Einlagen seien während der Corona-Pandemie deutlich gestiegen, teilte die Bank am Donnerstag mit. Beim Kreditgeschäft spricht der Sparkassenverband sogar von einem Rekord.

Allerdings – auch das muss gesagt sein – erwartet man ein niedrigeres Ergebnis als im Jahr davor. Der Gewinn, so heißt es, liege am Ende des Jahres wohl bei rund 700 Millionen Euro. 2020 waren es noch 850 Millionen Euro. Seit Jahren schon müssen die Sparkassen mit immer weiter sinkenden Gewinnen rechnen. Denn Kundinnen und Kunden sind weniger an Wertpapiereinlagen als an Girokonten interessiert. „Wir haben sechs Millionen Kunden. Jeder sechste hat ein Wertpapier-Depot – nur jeder sechste“, sagt Peter Schneider, Präsident des Sparkassenverbands Baden-Württemberg.

Keine Hoffnung auf Zinswende

Dafür ist der Bestand der Kundeneinlagen überdurchschnittlich gewachsen. Innerhalb eines Jahres parkten die Menschen bei den Sparkassen in Baden-Württemberg 162 Milliarden Euro – 11,3 Milliarden Euro mehr an als Ende Juni 2020 und eine höhere Summe als je zuvor.

Und auch wenn die Bundesbank in ihrem Monatsbericht im Juni 2021 prognostizierte, dass sich die Spartätigkeit bis Ende 2022 wieder normalisiert – das Ergebnis der Sparkassen wird trotzdem belastet. Denn mit dem starken Wachstum auf der Einlagenseite kann das Wachstum auf der Kreditseite nicht mithalten. „So viele Kredite können die Sparkassen gar nicht vergeben, wie neue Einlagen eintreffen“, so Schneider. Die Folgen: Negativzinsen, die auf Kosten der Banken gehen. Und eine Hoffnung auf Besserung in der Zinsthematik will Schneider gar nicht erst aufkommen lassen: „Wir gehen von der Zinswende am Sankt-Nimmerleinstag aus.“

Nichtsdestotrotz: Die Sparkassen sind zufrieden mit ihren Zahlen. Die Auswirkungen der Pandemie seien bei weitem nicht so schlimm wie während der Finanzkrise. Die staatlichen Hilfsprogramme griffen, und die Unternehmen hätten auch eine deutlich bessere Eigenkapitalbasis als in der letzten Krise.

Am 30. Juni 2021 hatte man zudem 146,3 Milliarden Euro verliehen. Das sind 7,1 Milliarden Euro mehr als vergangenes Jahr (Plus 5,1 Prozent). Und das macht auch Schneider zuversichtlich. „Einmal mehr zeigt sich in diesen Tagen: Krisenzeiten sind Sparkassenzeiten“, erklärte er bei der Präsentation der Geschäftszahlen. Man sei „vom ersten Tag der Pandemie an“ voll handlungsfähig gewesen. Themen wie Bargeldversorgung, Online-Banking oder auch die Liquiditätssicherung von Unternehmen seien immer garantiert gewesen.

Wegen der Pandemie erhöhen die Sparkassen zudem ihre Risikovorsorge für faule Kredite. Die 50 Institute planen nun für ausfallende Papiere im laufenden Jahr vorsorglich 320 Millionen Euro ein, wie Schneider mitteilte. Im Vorjahreszeitraum seien es noch 216 Millionen Euro gewesen.

Gebührenerhöhungen ausgesetzt

Die Folgen des jüngsten Gebührenurteils des Bundesgerichtshofs (BGH) halten sich für die Sparkassen im Südwesten nach Einschätzung ihres Verbandes in Grenzen. Wenn man alles zurückerstatten müsse, handele es sich wohl um einen zweistelligen Millionenbetrag, so Schneider. Der Verbandschef wies aber darauf hin, dass bisher nur wenige Kunden darauf reagiert haben. Die Quote betrage unter ein Prozent.

Der BGH hatte Ende April entschieden, dass Banken bei Änderungen von Allgemeinen Geschäftsbedingungen die Zustimmung ihrer Kunden einholen müssen. Viele Gebührenerhöhungen sind daher vorerst ausgesetzt. (mit dpa)