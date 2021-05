Wie mannheim:congress in Zukunft Messen und Konzerte im Rosengarten ausrichten will

Mannheim. Seit den Lockerungen im Sommer und Herbst vergangenen Jahres durften im Mannheimer Rosengarten – wie auch in ganz Deutschland – keine größeren Events mehr stattfinden. Deshalb seien besonders Kongresse und Ausstellungen aus dem Bereich der Medizin in dieser Zeit ins Virtuelle verlagert worden, berichtet Bastian Fiedler, Geschäftsführer der m:con mannheim:congress GmbH. Er ist sich sicher: „Die Digitalisierung wird aus der Veranstaltungsbranche nicht mehr verschwinden.“ Fiedler rechnet damit, dass nur noch 75 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Zukunft vor Ort kämen. „Den Rest werden wir in digitalen Räumen begrüßen können“, sagt er.

AdUnit urban-intext1

Einen dieser Räume stellte m:con am Mittwochabend bei einer Diskussionsrunde mit dem Club der Kurpfälzischen Wirtschaftsjournalisten vor. Es ist ein virtueller Zwilling des Rosengartens, den der Eventproduzent gemeinsam mit der Firma allseated entwickelt hatte. Wer das Mannheimer Kongresshaus betreten will, erstellt sich zunächst seinen eigenen Avatar. Mit ihm und über die Pfeiltasten der Computertastatur kann man sich frei in der digitalen Nachbildung des Rosengartens bewegen. Auf dem Weg zur eigentlichen Veranstaltung auf der Bühne des Jazzclubs „Ella & Louis“ – auch die ist virtuell abgebildet – kommt man vorbei an Infoständen und trifft andere Avatare. Per Mausklick öffnet sich eine Videokonferenz und man kann sich untereinander austauschen. Auf der Bühne selbst wird ein Stream übertragen. Er zeigt m:con-Geschäftsführer Fiedler – live aus dem echten Ella & Louis. Andere Teilnehmer werden auf Wunsch mit Bild und Ton zugeschaltet.

Mit solchen digitalen Alternativen konnte m:con 2020 2,5 Millionen der ursprünglich erwarteten Umsatzeinbußen in Höhe von sieben Millionen Euro ausgleichen. Den tatsächlichen Verlust von fünf Millionen Euro habe die Stadt Mannheim als Gesellschafter der m:con zur Verfügung gestellt, sagt Fiedler. Unter anderem einen Kardiologen-Kongress mit normalerweise knapp 8000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern hat die Veranstaltungsagentur bereits aus dem virtuellen Rosengarten gestreamt.

Volle Auftragsbücher bis 2025

„Die Veranstalter werden neue Wege gehen“, sagt Geschäftsführer Fiedler. Mischformen aus digitalen Formaten und welchen in Präsenz werden sich aus seiner Sicht etablieren. „Als Anbieter eines Kongresshauses muss man neue Infrastrukturen schaffen – und unter anderen für eine stabile WLAN-Verbindung, für Streaming-Konzepte und neue Kameratechnologien sorgen“, findet er. Denn die durch die Pandemie gebeutelte Branche zeige sich keinesfalls verunsichert: „Unsere Auftragsbücher sind ab September bis 2024/25 voll“, berichtet Fiedler.

AdUnit urban-intext2

Doch für eine Sparte kommen digitale Formate – auch in Mischform – wohl nicht infrage. „Musik und Kultur erleben die Menschen lieber live“, so der m:con-Geschäftsführer.

Liegt die 7-Tage-Inzidenz fünf Werktage lang unter dem Wert 100, sind in Baden-Württemberg Veranstaltungen von Theatern, Opern und Kulturhäusern mit bis zu 100 Personen im Freien erlaubt. Sinkt die Inzidenz nach 14 Tagen weiterhin, sind laut Landesregierung Veranstaltungen mit bis zu 100 Personen auch innen möglich. Für Kongresse, Messen und Ausstellungen gilt dann ein Richtwert von einer Person pro zehn Quadratmetern. Dass sichere Events allerdings schon jetzt – und vor allem unabhängig von Inzidenzwerten – möglich seien, habe die Testveranstaltung „SAFE – SimulAtion Für die Eventbranche“ der m:con gezeigt, betont Fiedler.

AdUnit urban-intext3

Am 8. März besuchten 230 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie mehr als 80 Mitwirkende eine Generalprobe des Akademiekonzerts (wir berichteten). Das Ergebnis des Modellversuchs, der gemeinsam mit dem Universitätsklinikum Mannheim, der Baden-Württemberg Stiftung und der Dualen Hochschule Mannheim durchgeführt wurde: „Durch Infektionsprävention mittels erprobten Hygienekonzepten, einer Teststrategie und einer Kontaktnachverfolgung via App besteht bei Veranstaltungen ein sehr geringes Infektionsrisiko“, so Fiedler. Mit diesen „drei Säulen“, wie er sie nennt, seien Saalbelegungen von jeweils 50 bis 75 Prozent realisierbar. Dann würde sich der logistische und finanzielle Aufwand auch für die Veranstalter lohnen.

AdUnit urban-intext4

„Das Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg will diese Erkenntnisse nun in die nächste Entscheidungsrunde am 10. Juni mitnehmen und prüfen, ob die Öffnungsschritte nicht doch noch einmal optimiert werden können“, sagt der m:con-Geschäftsführer. Er selbst sei optimistisch. Schon im Juni plant m:con einen medizinpolitischen Kongress für einen Berliner Kunden mit 500 Teilnehmern. „Das Hygienekonzept dazu liegt aktuell beim Berliner Senat. Und es gibt bereits positive Signale“, so Fiedler.