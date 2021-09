Weniger Wachstum erwartet

Berlin/Essen. Der Materialmangel in der Industrie bremst Ökonomen zufolge das deutsche Wirtschaftswachstum in diesem Jahr. Forschungsinstitute senkten deshalb am Donnerstag ihre Prognosen. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) rechnet nur noch mit einer Zunahme des Bruttoinlandsprodukts in diesem Jahr um 2,1 Prozent. Bisher hatten die Berliner Forscher ein Wachstum von 3,2 Prozent erwartet.

„Nachfrage ist da“

Das Essener RWI Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung ist etwas optimistischer, senkte aber ebenfalls seine Wachstumsprognose für das laufende Jahr, von 3,7 Prozent auf 3,5 Prozent. „Lieferengpässe haben einige Branchen hart getroffen und dämpfen die wirtschaftliche Erholung“, sagte RWI-Konjunkturchef Torsten Schmidt.

Weltweite Engpässe bei Vorleistungsgütern ließen die heimische Industrie – trotz starker Nachfrage aus dem In- und Ausland – nicht in Gang kommen. Obwohl die Weltwirtschaft brumme, stottere der deutsche Konjunkturmotor, hieß es vom DIW. „Es kann nicht produziert werden, obwohl die Nachfrage da ist“, sagte DIW-Konjunkturexperte Simon Junker. Entsprechend habe auch der Export an Schwung verloren und stagniere vorerst. Die DIW-Forscher erwarten aber, dass sich der Produktionsstau um den Jahreswechsel herum nach und nach auflöst. Da auch die Pandemie ab Frühjahr zunehmend überwunden werde, schwenkten die Dienstleister ebenfalls auf Erholungskurs ein. dpa