Weniger Geld für Aufsichtsratschefs

Frankfurt. Auch die Chef-Kontrolleure der 30 größten deutschen im Aktienindex Dax gelisteten Konzerne müssen sich trotz Mehrarbeit wegen der Corona-Pandemie mit geringeren Bezügen zufriedengeben. Mit rund 416 000 Euro erhielten die einzige Dame und die 24 Herren, die im gesamten Jahr im Amt waren, 2020 im Schnitt 4,3 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Und zum ersten Mal seit 2015 waren die Vergütungen wieder einmal geringer als im Vorjahr. Mit 900 000 Euro steht Hans Dieter Pötsch, Aufsichtsratschef bei VW, an der Spitze vor Paul Achleitner von der Deutschen Bank mit rund 802 000 Euro und Wolfgang Reitzle von Linde mit knapp 679 000 Euro. Dies zeigt die am Mittwoch vorgelegte Analyse der Unternehmensberatung hkp.

Nicht berücksichtigt in der Analyse ist der Aufsichtsratsvorsitzende von Wirecard. Der Zahlungsdienstleister musste nach Bilanzbetrügereien Mitte vergangenen Jahres Insolvenz anmelden. Ein Geschäftsbericht für 2019 wurde nicht vorgelegt. Der Chef-„Kontrolleur“ von Wirecard hatte 2018 ein Festgehalt von 240 000 Euro erhalten.

Bei den Dax-Konzernen in der Metropolregion Rhein-Neckar erhalten die Aufsichtsratschefs keine Spitzenvergütungen. Hasso Plattner (SAP) bekam 341 000 Euro, Fritz-Jürgen Heckmann (HeidelbergCement, 251 000 Euro) und Wolfgang Büchele (Merck, 237 000 Euro) rangieren im hinteren Drittel. Bei der BASF lag die Vergütung insgesamt höher, allerdings gab es 2020 mit Jürgen Hambrecht (250 000 Euro) und ab Mitte Juni mit dessen Nachfolger Kurt Bock (262 500 Euro) zwei Aufsichtsratsvorsitzende.

Die Einbußen bei den Bezügen der Aufsichtsratsvorsitzenden haben Siepmann zufolge mehrere Gründe: Bei acht Unternehmen (darunter BASF, Daimler und HeidelbergCement) hätten sie zum Teil freiwillig auf bis zu 20 Prozent der Zahlungen verzichtet. Zum zweiten wurde für Sitzungen der Gremien kein Sitzungsgeld bezahlt, weil sie wegen der Pandemie nur virtuell stattfinden konnten. Die Zahl der Sitzungen sei aber im Schnitt von sieben auf neun und damit um 20 Prozent gestiegen.

Frauenanteil gestiegen

Mittlerweile werden an die Chef-Kontrolleure der Dax-Konzerne fast nur noch Festgehälter gezahlt. Damit wird nach Angaben von Siepmann die Spreizung zwischen den Bezügen der Vorstandschefs und den Aufsichtsratschefs immer größer, obwohl die Aufgaben der Kontrolleure immer wichtiger geworden und sie mittlerweile „strategische Sparringspartner“ der Dax-Chefs seien.

Einzige Frau an der Spitze eines Dax-Aufsichtsrats war auch 2020 Simone Bagel-Trah bei Henkel, die mit 583 000 Euro deutlich über der durchschnittlichen Vergütung lag. Nur bei der gesamten Besetzung der Aufsichtsgremien der Dax-Firmen sei der Frauenanteil in vergangenen fünf Jahren gestiegen – von 28 Prozent 2015 auf 39 Prozent im vergangenen Jahr, so Siepmann.

