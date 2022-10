Weiterer Handelstag im Dax mit Verlusten

Frankfurt/Main. Auch der MDax der mittelgroßen Unternehmen knüpfte am Dienstag an seine Verlustserie an und gab mit minus 1,26 Prozent auf 22.192,30 Zähler deutlich nach.

Unterdessen werfen wichtige Ereignisse wie das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank Fed am Mittwoch und die US-Inflationsdaten am Donnerstag bereits ihre Schatten voraus. Börsenbeobachter wie Michael Hewson von CMC Markets rechnen bis dahin eher mit Zurückhaltung an den Aktienmärkten.

Beide Termine in den USA hätten das Potenzial für weitere Kurskapriolen, schrieb Börsenkenner Konstantin Oldenburger von CMC Markets. «Sich beschleunigende Inflations- und Rezessionssorgen könnten den Aktienmarkt dann endgültig in die Knie zwingen.» Die nächsten Tage dürften nunmehr darüber entscheiden, «ob die Ängste und Sorgen der Investoren gerechtfertigt sind oder nicht», ergänzte er.