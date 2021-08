Weiter großes Interesse am Auto

Frankfurt. Die Bundesbürger haben nach wie vor hohes Interesse, sich ein neues Auto zu kaufen. Allerdings denken sie immer weniger an Diesel- und Benzin-Modelle. Rund die Hälfte würde mittlerweile einen Hybrid- oder einen reinen Elektro-Pkw bevorzugen. Das zeigt die neue Studie „Trends beim Autokauf“ des Mineralölkonzerns Aral, die traditionell alle zwei Jahre im Vorfeld der Internationalen Automobilausstellung IAA vorgelegt wird. Danach überlegen 40 Prozent der Befragten sehr konkret, sich im Laufe der nächsten 18 Monate ein neues Auto zuzulegen.

Das Interesse an Elektroautos wächst. Die Kundenwünsche hinsichtlich Reichweite und Ladeschnelligkeit können die Hersteller allerdings noch nicht erfüllen. © dpa

Das sei der zweithöchste Wert seit 2003, als Aral zum ersten Mal eine Analyse erhoben hatte, sagt Vorstandschef Patrick Wendeler. „Das Interesse der Kunden an einen Neuwagen war selten so hoch wie heute, und die Bereitschaft wächst, für neue Antriebstechnologien auch mehr zu bezahlen.“ Nur 2017 sei das Interesse an einem neuen Auto in den vergangenen 18 Jahren höher gewesen. Während vor zwei Jahren noch zwei Drittel für einen möglichen Kauf einen Diesel oder Benziner im Blick hatten, ist es heute nur noch die Hälfte.

IAA startet bald Nach fast 70 Jahren in Frankfurt zieht die Internationale Automobil-Ausstellung (IAA) um, und zwar nach München. Sie soll dort vom 7. bis 12. September stattfinden. Die Automesse wäre ohne Pandemie „sicher toll“, aber „der Zeitpunkt ist tatsächlich kritisch“, sagte Audi-Chef Markus Duesmann. Das Konzept, in die Stadt zu gehen und sich zu öffnen, sei gut. Aber der Anstieg der Inzidenzwerte sei dramatisch. Man werde jeden Tag diskutieren müssen, was man durchführen könne. dpa

Höherer Preis wird akzeptiert

Der Studie zufolge würde sich aktuell jeder vierte einen Hybrid zulegen, 15 Prozent ein reines Elektromodell. Dabei würden die Interessenten auch mehr Geld auf den Tisch legen. „Wäre das gewünschte Modell auch als reiner Stromer verfügbar, wären sie bereit, im Durchschnitt 7085 Euro mehr zu bezahlen“, sagt Wendeler. Eine Umweltprämie wäre dabei für 62 Prozent keine zwingende Voraussetzung. 38 Prozent allerdings würden den Kauf eines Elektroautos von staatlicher Unterstützung abhängig machen. Im Schnitt darf ein Elektroauto der Studie zufolge 35 667 Euro kosten. Allerdings schrauben die Bundesbürger, die auf ein Elektroauto schielen, die Anforderungen weiter nach oben. Gaben sie vor zwei Jahren noch im Schnitt 531 Kilometer als gewünschte Reichweite an, soll die Batterie jetzt eine Strecke von 680 Kilometern möglich machen.

Interessant auch: Stadtbewohner wünschen ich sogar 778 Kilometer, Menschen, die auf dem Land wohnen nur 413 Kilometer. „Bei der Mindestreichweite geht die Schere zwischen realem Angebot und Kundenwunsch somit weiter auseinander“, sagt Aral-Forschungsleiter Peter Sauermann. Was offenbar die Befragten selbst wissen. Denn 74 Prozent beklagen die noch zu geringe Reichweite von E-Modellen. Wenig Realismus gilt auch für die gewünschte Ladedauer: 63 Prozent der Kaufinteressenten wollen allenfalls 30 Minuten warten, bis die Batterie wieder gefüllt ist.

Nicht einmal ein Drittel würde eine Stunde und mehr akzeptieren. Wenn die Interessenten denn überhaupt eine Lademöglichkeit haben: Zwei Drittel bemängeln, dass es zu wenig öffentliche Ladepunkte gibt, 30 Prozent sagen, sie hätten keine Möglichkeit, zuhause eine Wallbox zu installieren. Mit den Wünschen zur Reichweite steigen auch die Anforderungen an die Hersteller. Generell schielen 14 Prozent der Kaufinteressenten jeweils auf Modelle von Audi und VW. Vor zwei Jahren waren die Wolfsburger nur auf neun Prozent gekommen.

Opel weniger bedeutsam

Hinter diesen beiden rangiert BMW mit 13 Prozent. Mercedes haben nur acht Prozent im Blick, Ford fünf Prozent und Opel nur drei Prozent. Damit ist das Interesse an Modellen aus Rüsselsheim geringer als an Autos japanischer, französischer und koreanischer Hersteller. Auch Tesla liegt mit vier Prozent noch vor Opel. „Der Bedeutungsrückgang von Opel setzt sich ungebremst fort“, heißt es in der Studie. In Sachen Umweltfreundlichkeit hat Tesla in den Augen der rund 1000 Befragten fast ein Alleinstellungsmerkmal. 52 Prozent halten den E-Auto-Hersteller für umweltfreundlich, das sind noch einmal zwei Prozentpunkte mehr als vor zwei Jahren.