Mannheimer Morgen Plus-Artikel Logistik Weinheimer Trans-o-flex nimmt neues Logistikzentrum in Sachsen in Betrieb

Das Weinheimer Logistikunternehmen Trans-o-flex hat im sächsischen Wildenfels bei Zwickau ein neues Logistikzentrum in Betrieb genommen. Was den neuen Standort auszeichnet und was das Lager gekostet hat