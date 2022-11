Die Kauflust der Menschen in Baden-Württemberg hat sich am ersten Adventswochenende in Grenzen gehalten. Die Geschäfte seien schleppend gelaufen, teilte die Chefin des Handelsverbands Baden-Württemberg (HBW), Sabine Hagmann, am Sonntag mit. Nun hoffen die Händler auf die nächsten Wochen. Das kältere Wetter dürfte die Weihnachtsstimmung weiter befeuern, so Hagmann.

Eine Umfrage des

...