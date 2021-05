Wechsel bei Südzucker

Mannheim. Markus Mühleisen (54, Bild) zieht am 1. Juni in den Vorstand des Mannheimer Südzucker-Konzerns ein. Er folgt auf Johann Marihart, der nach 27 Jahren das Gremium verlässt. Mühleisen beerbt Marihart auch bei Agrana, er ist künftiger Chef des österreichischen Nahrungsmittelkonzerns. „Mit der Berufung von Herrn Mühleisen wissen wir einen weiteren international erfahrenen Manager an Bord und setzen zudem unsere langjährige Vorstandsverschränkung zwischen Südzucker und Agrana fort“, erklärte der Aufsichtsratsvorsitzende Hans-Jörg Gebhard laut Mitteilung.

Südzucker präsentiert an diesem Donnerstag die Bilanz für das abgelaufene Geschäftsjahr 2020/21. Dabei werden Details zur neuen Strategie erwartet. Aufsichtsratsvorsitzender Gebhard hat in der Mitteilung schon durchblicken lassen: Im Kern stehe der Wandel „von einem großtechnischen Verarbeiter von Agrarrohstoffen zu einem führenden Partner für pflanzenbasierte Lösungen für eine lebenswerte, gesunde und nachhaltige Welt“. jung (Bild: Südzucker)