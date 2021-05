Was ist an Blackrock so schlimm, Herr Schick?

Die Bürgerbewegung Finanzwende kritisiert Macht und fehlende Kontrolle des weltgrößten Vermögensverwalters Blackrock. Mit seiner Tochter iShares ist Blackrock einer der größten Anbieter von ETFs, also von passiven Fonds, die etwa den Deutschen Aktienindex Dax, aber auch viele andere Indizes exakt nachbilden. Gerhard Schick, Gründer und Vorsitzender von Finanzwende, im Interview mit dieser Redaktion.

Promovierter Volkswirt Gerhard Schick wurde im April 1972 in Hechingen geboren. Er studierte Volkswirtschaftslehre und promovierte 2002 an der Universität Freiburg in Finanzwissenschaft. Schick rief 2018 die Bürgerbewegung Finanzwende ins Leben und leitet sie als Vorstand. Sie beobachtet die Entwicklung an den Finanzmärkten, bei Banken, Finanzanlagen und in der Wirtschaft. Von 2005 bis Ende 2018 war Schick Grünen-Abgeordneter für den Wahlkreis Mannheim im Bundestag. Schick hat sich unter anderem bei der Aufklärung des Cum-Ex-Steuerskandals engagiert. red (BILD: Finanzwende)

Herr Schick, die Bürgerbewegung Finanzwende schlägt Alarm wegen Blackrock und weiterer Wettbewerber. Warum?

Gerhard Schick: Wir reden viel über Maßnahmen, um Banken weiter zu stabilisieren. Doch worüber wir viel zu wenig reden, ist die Macht von großen Vermögensverwaltern. Sie sammeln viele Gelder ein, von ihren Computerprogrammen hängen immer mehr Investitionen ab, und all das führt dazu, dass wir immer abhängiger von ihnen werden. Da müssen wir genauer hinschauen und diese Macht endlich zurückdrängen.

Aber es gibt doch Wettbewerb.

Schick: Richtig ist, dass Anleger bei passiven Investments eine gewisse Wahl haben. Richtig ist aber auch, dass der Wettbewerb abnimmt. Die großen drei Anbieter beherrschen 75 Prozent des ETF-Marktes, weil es Größenvorteile gibt und sie dann günstigere Gebühren anbieten können. Einer der großen Drei mit Vanguard, State Street und Blackrock ist praktisch bei allen notierten Aktiengesellschaften einer der größten Anteilseigner.

Im Zentrum der Kritik steht Blackrock – das aber nur ein Vermögensverwalter ist, wenngleich mit einem gigantischen Portfolio von über neun Billionen Dollar. Man arbeite nicht mit eigenem Geld, sondern dem der Kundinnen und Kunden.

Schick: Erstens führt eine so große Konzentration von Geld bei einem Akteur automatisch zu Macht – gegenüber Unternehmen und Staaten. Zweitens ist Blackrock als aktiver Investor, als passiver Investor, als Datenanalyst, als Regierungsberater unterwegs. Kein Wunder, dass es da immer wieder zu Interessenskonflikten kommt. Drittens kann die gleichzeitige Eigentümerschaft an konkurrierenden Unternehmen den Wettbewerb gefährden, was Kartellbehörden seit langem kritisch sehen.

Blackrock ist an allen großen börsennotierten Unternehmen beteiligt, hält aber meist maximal fünf Prozent, oft weniger.

Schick: Stimmt. Doch die Tendenz ist steigend. Und angesichts dessen, dass bei den Hauptversammlungen oft viele Stimmen nicht vertreten sind, kann Blackrock der entscheidende Faktor bei Entscheidungen sein. Zudem nimmt der Konzern durch zahlreiche Hintergrundgespräche direkten Einfluss auf das Management.

Ist all das denn schon konkret passiert? Und mit welchen Auswirkungen?

Schick: Die Anzahl und erst recht der Inhalt von Gesprächen werden nicht veröffentlicht, obwohl Blackrock seinen Anlegern aus unserer Sicht eigentlich Rechenschaft schuldig ist. Insofern fällt es schwer, konkrete Beispiele zu benennen. Aber wenn in der Vergangenheit kein Monat verging, in dem sich Blackrock-Chef Larry Fink und der damalige Siemens-Vorstand Joe Kaeser nicht getroffen haben, dann können Sie sicher sein, dass der Einfluss bei vielen Unternehmen immens ist.

Für Finanzwende sind Vermögensverwalter wie Blackrock nicht nur Schattenbanken, sie sind systemrelevant. Werden sie nicht überwacht?

Schick: Aufsicht und Regulierung sind bei Vermögensverwaltern wie Blackrock deutlich geringer ausgestaltet als bei Banken. Hier hat die Politik noch nicht auf das enorme Wachstum der Vermögensverwalter reagiert – und auch nicht auf die Tatsache, dass die Zentralbanken zu Beginn der Corona-Krise massiv eingreifen mussten, um Fonds zu retten. Auch ETFs wurden zur Stützung des Marktes von der amerikanischen Notenbank Fed aufgekauft. Eine Lücke gibt es auch in der gesellschaftlichen Diskussion. Während bei Facebook, Google, Amazon und Apple inzwischen zumindest über die zu große Macht diskutiert wird, ist Blackrock noch weitgehend unter dem Radar, obwohl Blackrocks Geschäftsmodell und Größe eindeutig auch das eines IT-Giganten sind.

Sie kritisieren auch das Datenanalyse-System Aladdin von Blackrock. Warum?

Schick: Nicht das Produkt ist per se schlimm, sondern der zusätzliche Einfluss, den Blackrock dadurch gewinnt. Das System wird von vielen Firmen und Zentralbanken genutzt und überwacht Gelder von über zehn Prozent der globalen Vermögenswerte. Wenn ein großer Anteil der weltweiten Investoren ihre Entscheidungen auf Grundlage des exakt selben Systems trifft, kann dies riskantes Herdenverhalten begünstigen – eine große Gefahr für die Stabilität des Finanzsystems.

Finanzwende hält es für problematisch, dass große Vermögensverwalter nicht nur passive und aktive Fonds auflegen, sondern auch als Berater tätig sind. Letzteres passiert für wen? Diversifizierung ist doch nicht schlecht.

Schick: Es ist aber im Sinn der Bürgerinnen und Bürger schlecht, wenn es bei der Beratung von Regierungen zu Interessenskonflikten kommt. Das ETF-Ankaufprogramm der Fed bei Ausbruch der Coronakrise wurde von Blackrock aufgesetzt. 98 Prozent der aufgekauften Fonds waren von den großen Drei verwaltete ETFs. So etwas sollte aus unserer Sicht nicht gehen, kommt aber ständig vor.

Blackrock-Chef Larry Fink macht sich für Klima- und Umweltschutz stark und will dies für ETFs umsetzen, also Papiere umwelt- und klimaschädlicher Unternehmen aussortieren. Das müsste Ihnen als Ex-Bundestagesabgeordneter der Grünen gefallen.

Schick: Es ist ja immer wieder schön, wenn Blackrock dann an dieser Stelle plötzlich Einfluss durch sein Agieren zugibt, an anderen Stellen aber nur der passive Vermögensverwalter ohne irgendeine Rolle sein will. Wir messen Akteure an ihrem Handeln und nicht an gutklingenden Rundschreiben für die Öffentlichkeit. Wenn Blackrock konsequent auf Nachhaltigkeit setzt, ist das gut. Aktuell ist der Konzern aber einer der größten Anteilseigner aller bedeutenden Kohle- und Ölfirmen.

Wie konkret sollen Blackrock und Co. kontrolliert werden? Das kann nur weltweit geschehen.

Schick: Absolut richtig. Es braucht da internationale Zusammenarbeit und ein richtiges Maßnahmenbündel. Bei Blackrock etwa müsste Aladdin abgespalten werden, um die Macht des Konzerns zu beschränken. Nur so kann die Anfälligkeit von einem Unternehmen reduziert werden. Es braucht Obergrenzen für Unternehmensbeteiligungen von Vermögensverwaltern und einen von den Unternehmen finanzierten Notfallfonds, damit im Zweifel nicht der Steuerzahler einspringen muss. Vermögensverwalter dürfen nicht aktiv mit Aktien und Anleihen der Unternehmen handeln, die sie selbst beraten.