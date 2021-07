Warnung vor Verschlechterung in Modefabriken Bangladeschs

Dhaka. Gewerkschaften und Nichtregierungsorganisationen warnen davor, dass sich die Situation von Arbeiterinnen in Textilfabriken in Bangladesch wieder verschlechtern könnte. Der Grund: Ein rechtlich bindendes Abkommen zu Brandschutz und Gebäudesicherheit in Fabriken, das große Modeketten und Gewerkschaften nach dem Einsturz eines Fabrikgebäudes in Rana Plaza mit mehr als 1100 Toten vor acht Jahren geschlossen hatten, soll Ende August auslaufen. Das Unglück zog die Aufmerksamkeit der Weltgemeinschaft auf die Probleme in den Lieferketten günstiger Kleider. Bangladesch ist nach China der weltgrößte Kleiderproduzent. Das Abkommen namens Accord erreichte nach eigenen Angaben, dass mehr als 120 000 Sicherheitsrisiken in knapp 1600 Fabriken behoben wurden. dpa

